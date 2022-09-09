Королева Єлизавета II – рідкісні архівні фото з дитинства і юності монархині Великої Британії
8 вересня 2022 року у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Як вона виглядала в дитинстві та юності, під час весілля та хрестин доньки – рідкісні архівні фото дивіться в матеріалі.
Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) і молодша її сестра, принцеса Маргарет (1930-2002), разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою (1900-2002) переходять через залізничний міст на залізничній станції Глеміс поблизу Форфара в Шотландії в серпні 1933 року.
Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) сидить між своїм дідусем, королем Георгом V (1865-1936), і бабусею, королевою Марією Текською (1867-1953), коли вони їдуть у кареті назад до замку Балморал із Крейті Кірк біля Бремара в Шотландії в серпні 1935 року.
Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) робить свій перший ефір у супроводі своєї молодшої сестри принцеси Маргарет Роуз 12 жовтня 1940 року в Лондоні.
Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) у ролі «принца Флорізеля» позує з іншою актрисою в різдвяній виставі «Попелюшка» у Віндзорському замку, Великобританія, 21 грудня 1941 року.
Домробітниця місіс Девіс готує спальню королеви Єлизавети II в Іглкресті, острів Ванкувер, жовтень 1951 року.
Королева Єлизавета II витирає обличчя своїй доньці Анні. Поруч стоять підполковник Дж. А. Фармер (праворуч) і підполковник Нейлсон з канадських горців Аргайла і Сазерленда в Біркхоллі на Дісайді, Шотландія, 23 серпня 1951 року.
Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький, приблизно 1952 рік.
Королева Єлизавета II на балконі Будинку уряду в Мельбурні під час свого туру по Австралії, березень 1954 року.
Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький з екіпажем лінійного крейсера HMAS Australia біля Кернса, штат Квінсленд, 13 березня 1954 року.
Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький машуть натовпу радісних школярів із задньої частини автомобіля Land Rover з відкритим верхом біля Будинку уряду під час візиту Співдружності націй на Фіджі 2 лютого 1963 року.
Королева Єлизавета II відвідує виставу в RADA (Королівська академія драматичного мистецтва) на честь Діамантового ювілею (60-річчя) драматичної школи, Лондон, Великобританія, листопад 1964 року.
Неофіційний портрет принца Чарльза та його матері, королеви Єлизавети II, прогулюються лісами свого маєтку в Сандрінгемі, Шотландія, квітень 1969 року.
Принц Чарльз приймає участь у матчі з поло у Віндзорському великому парку в супроводі матері, королеви Єлизавети II, та молодшого брата, принца Едуарда, Великобританія, 1 травня 1971 року.
Єлизавета II тримає після хрестин свою маленьку дочку, принцесу Анну, з бабусями – королевою Марією (ліворуч) і королевою Єлизаветою, Букінгемський палац, Лондон, вересень 1972 року.
Британську королеву Єлизавету II зустрічає натовп людей під час відкриття Лондонського мосту через річку Темзу в Лондоні, Англія, 17 березня 1973 року.