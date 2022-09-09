Королева Єлизавета II – рідкісні архівні фото з дитинства і юності монархині Великої Британії

9 сентября 2022 00:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Королева Єлизавета II – рідкісні архівні фото з дитинства і юності монархині Великої Британії
Королева Єлизавета ІІ
Fotobank / GettyImages

8 вересня 2022 року у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Як вона виглядала в дитинстві та юності, під час весілля та хрестин доньки – рідкісні архівні фото дивіться в матеріалі.

Читайте такожУчасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото
Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) спостерігає за грою духового оркестру на території замку Глеміс поблизу Форфара в Шотландії у вересні 1929 року.

Fotobank / GettyImages

Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) і молодша її сестра, принцеса Маргарет (1930-2002), разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою (1900-2002) переходять через залізничний міст на залізничній станції Глеміс поблизу Форфара в Шотландії в серпні 1933 року.

Fotobank / GettyImages

Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) сидить між своїм дідусем, королем Георгом V (1865-1936), і бабусею, королевою Марією Текською (1867-1953), коли вони їдуть у кареті назад до замку Балморал із Крейті Кірк біля Бремара в Шотландії в серпні 1935 року.

Fotobank / GettyImages

Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) робить свій перший ефір у супроводі своєї молодшої сестри принцеси Маргарет Роуз 12 жовтня 1940 року в Лондоні.

Fotobank / GettyImages

Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) у ролі «принца Флорізеля» позує з іншою актрисою в різдвяній виставі «Попелюшка» у Віндзорському замку, Великобританія, 21 грудня 1941 року.

Fotobank / GettyImages

Читайте такожАнтоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром
Члени британської королівської родини на балконі Букінгемського палацу після весілля принцеси Єлизавети та Філіпа Маунтбеттена (пізніше королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького), Лондон, 20 листопада 1947 року. Зліва направо: король Георг VI, принцеса Маргарет, леді Мері Кембридж, Єлизавета, Філіп, королева Єлизавета (пізніше королева-мати) і королева Марія.

Fotobank / GettyImages

Домробітниця місіс Девіс готує спальню королеви Єлизавети II в Іглкресті, острів Ванкувер, жовтень 1951 року.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II витирає обличчя своїй доньці Анні. Поруч стоять підполковник Дж. А. Фармер (праворуч) і підполковник Нейлсон з канадських горців Аргайла і Сазерленда в Біркхоллі на Дісайді, Шотландія, 23 серпня 1951 року.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький, приблизно 1952 рік.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II на балконі Будинку уряду в Мельбурні під час свого туру по Австралії, березень 1954 року.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький з екіпажем лінійного крейсера HMAS Australia біля Кернса, штат Квінсленд, 13 березня 1954 року.

Fotobank / GettyImages

Читайте такожОлександр Педан розповів про свою заповітну мрію
Королева Єлизавета II інспектує особовий склад полку Королівської прикордонної служби Королівської Західної Африки, щойно перейменованого в Нігерію, в аеропорту Кадуна (Нігерія) під час її туру по країнах Співдружності, 2 лютого 1956 року.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький машуть натовпу радісних школярів із задньої частини автомобіля Land Rover з відкритим верхом біля Будинку уряду під час візиту Співдружності націй на Фіджі 2 лютого 1963 року.

Fotobank / GettyImages

Королева Єлизавета II відвідує виставу в RADA (Королівська академія драматичного мистецтва) на честь Діамантового ювілею (60-річчя) драматичної школи, Лондон, Великобританія, листопад 1964 року.

Fotobank / GettyImages

Неофіційний портрет принца Чарльза та його матері, королеви Єлизавети II, прогулюються лісами свого маєтку в Сандрінгемі, Шотландія, квітень 1969 року.

Fotobank / GettyImages

Принц Чарльз приймає участь у матчі з поло у Віндзорському великому парку в супроводі матері, королеви Єлизавети II, та молодшого брата, принца Едуарда, Великобританія, 1 травня 1971 року.

Fotobank / GettyImages

Читайте такожСергій Притула розповів, звідки бере кошти на зарплатню для працівників свого Фонду
Королева Єлизавета II сидить верхи на своєму коні, коли вона прямує від Букінгемського палацу до параду кінної гвардії під час церемонії Trooping the Color на офіційному параді до дня народження королеви в Лондоні, Великобританія, 12 червня 1971 року.

Fotobank / GettyImages

Єлизавета II тримає після хрестин свою маленьку дочку, принцесу Анну, з бабусями – королевою Марією (ліворуч) і королевою Єлизаветою, Букінгемський палац, Лондон, вересень 1972 року.

Fotobank / GettyImages

Британську королеву Єлизавету II зустрічає натовп людей під час відкриття Лондонського мосту через річку Темзу в Лондоні, Англія, 17 березня 1973 року.

Fotobank / GettyImages

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Єлизавета II королева Великої Британії

Матеріали на тему

Офіційно: королева Єлизавета ІІ померла у віці 96 років – пішла з життя ціла епоха
Новини

Офіційно: королева Єлизавета ІІ померла у віці 96 років – пішла з життя ціла епоха
Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром
Новини

Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром
Пара на мільйон: Леся Нікітюк зізналася, яким було її ставлення до учасників реаліті
Новини

Пара на мільйон: Леся Нікітюк зізналася, яким було її ставлення до учасників реаліті
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото
Новини

Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 3 випуску від 03.09.2022

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 3 випуску від 03.09.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 1 випуску від 05.09.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 1 випуску від 05.09.2022

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)

Пара на мільйон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 05.09.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK