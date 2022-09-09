Королева Єлизавета II – рідкісні архівні фото з дитинства і юності монархині Великої Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Як вона виглядала в дитинстві та юності, під час весілля та хрестин доньки – рідкісні архівні фото дивіться в матеріалі.

Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) спостерігає за грою духового оркестру на території замку Глеміс поблизу Форфара в Шотландії у вересні 1929 року.

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Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) і молодша її сестра, принцеса Маргарет (1930-2002), разом зі своєю матір'ю, королевою Єлизаветою (1900-2002) переходять через залізничний міст на залізничній станції Глеміс поблизу Форфара в Шотландії в серпні 1933 року.

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Принцеса Єлизавета (пізніше королева Єлизавета II) сидить між своїм дідусем, королем Георгом V (1865-1936), і бабусею, королевою Марією Текською (1867-1953), коли вони їдуть у кареті назад до замку Балморал із Крейті Кірк біля Бремара в Шотландії в серпні 1935 року.

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Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) робить свій перший ефір у супроводі своєї молодшої сестри принцеси Маргарет Роуз 12 жовтня 1940 року в Лондоні.

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Принцеса Єлизавета (пізніше Єлизавета II) у ролі «принца Флорізеля» позує з іншою актрисою в різдвяній виставі «Попелюшка» у Віндзорському замку, Великобританія, 21 грудня 1941 року.

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Члени британської королівської родини на балконі Букінгемського палацу після весілля принцеси Єлизавети та Філіпа Маунтбеттена (пізніше королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького), Лондон, 20 листопада 1947 року. Зліва направо: король Георг VI, принцеса Маргарет, леді Мері Кембридж, Єлизавета, Філіп, королева Єлизавета (пізніше королева-мати) і королева Марія.

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Домробітниця місіс Девіс готує спальню королеви Єлизавети II в Іглкресті, острів Ванкувер, жовтень 1951 року.

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Королева Єлизавета II витирає обличчя своїй доньці Анні. Поруч стоять підполковник Дж. А. Фармер (праворуч) і підполковник Нейлсон з канадських горців Аргайла і Сазерленда в Біркхоллі на Дісайді, Шотландія, 23 серпня 1951 року.

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Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький, приблизно 1952 рік.

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Королева Єлизавета II на балконі Будинку уряду в Мельбурні під час свого туру по Австралії, березень 1954 року.

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Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький з екіпажем лінійного крейсера HMAS Australia біля Кернса, штат Квінсленд, 13 березня 1954 року.

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Королева Єлизавета II інспектує особовий склад полку Королівської прикордонної служби Королівської Західної Африки, щойно перейменованого в Нігерію, в аеропорту Кадуна (Нігерія) під час її туру по країнах Співдружності, 2 лютого 1956 року.

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Королева Єлизавета II і принц Філіп, герцог Единбурзький машуть натовпу радісних школярів із задньої частини автомобіля Land Rover з відкритим верхом біля Будинку уряду під час візиту Співдружності націй на Фіджі 2 лютого 1963 року.

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Королева Єлизавета II відвідує виставу в RADA (Королівська академія драматичного мистецтва) на честь Діамантового ювілею (60-річчя) драматичної школи, Лондон, Великобританія, листопад 1964 року.

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Неофіційний портрет принца Чарльза та його матері, королеви Єлизавети II, прогулюються лісами свого маєтку в Сандрінгемі, Шотландія, квітень 1969 року.

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Принц Чарльз приймає участь у матчі з поло у Віндзорському великому парку в супроводі матері, королеви Єлизавети II, та молодшого брата, принца Едуарда, Великобританія, 1 травня 1971 року.

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Королева Єлизавета II сидить верхи на своєму коні, коли вона прямує від Букінгемського палацу до параду кінної гвардії під час церемонії Trooping the Color на офіційному параді до дня народження королеви в Лондоні, Великобританія, 12 червня 1971 року.

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Єлизавета II тримає після хрестин свою маленьку дочку, принцесу Анну, з бабусями – королевою Марією (ліворуч) і королевою Єлизаветою, Букінгемський палац, Лондон, вересень 1972 року.

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Британську королеву Єлизавету II зустрічає натовп людей під час відкриття Лондонського мосту через річку Темзу в Лондоні, Англія, 17 березня 1973 року.