Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром Юлія Туренко

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Зірки серіалу «Слід» Антоніна Хижняк і Олександр Боднар instagram.com/fas_bodnar

3 вересня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 15 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка Антоніна Хижняк