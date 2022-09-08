Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром
3 вересня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 15 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка Антоніна Хижняк
З одного боку, так, думала. І я дуже ясно уявляю майбутнє з Сашком. З ним це абсолютно можливо, тому що він прекрасна людина. Я розумію, що з моїми тарганами він мене не просто терпить, а й любить! (Посміхається.) І він дуже класна людина. А з іншого боку, оці побоювання після розлучення: «А чи не наступлю я знову на ті самі граблі?»… Але, може це якийсь фаталізм в мені говорить, бо це зовсім різні люди (Олександр і колишній Антоніни. – Прим. ред.). Найголовніше, чому навчив мене Саша, – робота над стосунками можлива, – відповіла Антоніна.
Олександр на запитання Григорія про те, чи думав він робити пропозицію коханій, відповів:
Думав. З одного боку, все розумію. Але війна може затягнутися ще на рік-два… Одружимось ми, а потім, не дай Бог, мене не стане, вона залишиться вдовою. Навіщо мені з нею таке робити?
Нагадаємо,