Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром

8 сентября 2022 13:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Антоніна Хижняк зізналася, чи думає зараз про одруження з Олександром Боднаром
Зірки серіалу «Слід» Антоніна Хижняк і Олександр Боднар
instagram.com/fas_bodnar

3 вересня в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов 15 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповіла акторка Антоніна Хижняк

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Вже два роки Антоніна Хижняк зустрічається з зіркою серіалу «Слід» Олександром Боднарем. Григорій Решетнік запитав героїню про плани на майбутнє та чи думає вона зараз про заміжжя.

З одного боку, так, думала. І я дуже ясно уявляю майбутнє з Сашком. З ним це абсолютно можливо, тому що він прекрасна людина. Я розумію, що з моїми тарганами він мене не просто терпить, а й любить! (Посміхається.) І він дуже класна людина. А з іншого боку, оці побоювання після розлучення: «А чи не наступлю я знову на ті самі граблі?»… Але, може це якийсь фаталізм в мені говорить, бо це зовсім різні люди (Олександр і колишній Антоніни. – Прим. ред.). Найголовніше, чому навчив мене Саша, – робота над стосунками можлива, – відповіла Антоніна.

Антоніна Хижняк і Олександр Боднар / instagram.com/tonya_actress

Олександр на запитання Григорія про те, чи думав він робити пропозицію коханій, відповів:

Думав. З одного боку, все розумію. Але війна може затягнутися ще на рік-два… Одружимось ми, а потім, не дай Бог, мене не стане, вона залишиться вдовою. Навіщо мені з нею таке робити?

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