Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото

8 сентября 2022 12:13 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха
instagram.com/vicky_mare

7 вересня учасниця «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) та блогерка Вікторія Маремуха народила первістка. Вітаємо!

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Минулого року Віка Маремуха поділилася приємною новиною: вона вийшла заміж за французького бізнесмена Луї, з яким була у стосунках кілька років. А у квітні цього року зізналася, що скоро вони з чоловіком стануть батьками. Пологи дівчина планувала дуже ретельно і через війну росії проти України спершу думала народити первістка за кордоном.

У цілях безпеки сина ми з чоловіком прийняли важке рішення народжувати у Франції. Та що більше я думала про це, то більше мене накривало смутком, – зізналась вона. – Окрім того, що це моя перша дитинка, а це вже невеличкий стрес, ще й інша країна, далеко від дому, сім’ї, друзів, іноземні лікарі, інша мова, менталітет.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином / instagram.com/vicky_mare

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Пара повернулася в Україну і знайшла приватний пологовий будинок, де й народився хлопчик. Дівчина мріяла стати мамою 24 серпня – саме такий термін народження дитини ставили їй лікарі. Однак первісток вирішив не поспішати. Тож 7 вересня медики стимулювали пологи.

Відчуваємо себе неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними. Народжувати вдома, в Україні, було моїм ліпшим рішенням, – розповіла матуся Маре. – І я не знаю, що б робила без Луї. Він дуже мені допоміг.

Вікторія Маремуха народила первістка / instagram.com/vicky_mare

Відомо, що малюк народився з вагою 3460 грамів і зростом в 54 сантиметри.

Редакція сайту TV.UA приєднується до привітань Нового каналу і бажає козаку рости здоровим та щасливим!

Син Вікторії Маремухи / instagram.com/vicky_mare

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