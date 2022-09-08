Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха вперше стала мамою: фото
7 вересня учасниця «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) та блогерка Вікторія Маремуха народила первістка. Вітаємо!
У цілях безпеки сина ми з чоловіком прийняли важке рішення народжувати у Франції. Та що більше я думала про це, то більше мене накривало смутком, – зізналась вона. – Окрім того, що це моя перша дитинка, а це вже невеличкий стрес, ще й інша країна, далеко від дому, сім’ї, друзів, іноземні лікарі, інша мова, менталітет.
Відчуваємо себе неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними. Народжувати вдома, в Україні, було моїм ліпшим рішенням, – розповіла матуся Маре. – І я не знаю, що б робила без Луї. Він дуже мені допоміг.
Відомо, що малюк народився з вагою 3460 грамів і зростом в 54 сантиметри.
Редакція сайту TV.UA приєднується до привітань Нового каналу і бажає козаку рости здоровим та щасливим!
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