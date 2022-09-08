Пара на мільйон: Леся Нікітюк зізналася, яким було її ставлення до учасників реаліті
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповвіла про проєкт «Пара на мільйон».
На всьому шляху метаморфоз їх супроводжували ведучі Леся Нікітюк та Рома Міщеряков. За кілька місяців зйомок вони прикипіли до учасників, але дехто усе ж був ріднішим.
Хлопці були мені ближчими, бо я розумію, що вони переживають. Їх часто булили, як і мене в дитинстві, коли дражнили через зріст. Їх же – з багатьох причин, – розповіла Леся Нікітюк. – Згадувати про дитячі травми були неприємно – тільки забула, тільки стала гарна, тільки зібрала три мільйони підписників… Звісно, не хотілося підіймати неприємні спогади. Але і хлопцям, і мені проєкт допоміг попрацювати над собою. Здається, інколи психологиня частіше ходила до мене в гримерку, ніж спілкувалася з учасниками (посміхається).
Нагадаємо,