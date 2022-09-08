Пара на мільйон: Леся Нікітюк зізналася, яким було її ставлення до учасників реаліті

8 сентября 2022 12:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Пара на мільйон: Леся Нікітюк зізналася, яким було її ставлення до учасників реаліті
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповвіла про проєкт «Пара на мільйон».

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До великої війни Новий канал відзняв реаліті «Пара на мільйон», де розкуті красуні дівчата та закриті розумники вчили одне одного працювати над своїми слабкими сторонами й мали змогу виграти мільйон гривень. Заради мрії змінитися й отримати кругленьку суму вони будували партнерські, дружні та навіть романтичні стосунки. 

На всьому шляху метаморфоз їх супроводжували ведучі Леся Нікітюк та Рома Міщеряков. За кілька місяців зйомок вони прикипіли до учасників, але дехто усе ж був ріднішим. 

Хлопці були мені ближчими, бо я розумію, що вони переживають. Їх часто булили, як і мене в дитинстві, коли дражнили через зріст. Їх же – з багатьох причин, – розповіла Леся Нікітюк. – Згадувати про дитячі травми були неприємно – тільки забула, тільки стала гарна, тільки зібрала три мільйони підписників… Звісно, не хотілося підіймати неприємні спогади. Але і хлопцям, і мені проєкт допоміг попрацювати над собою. Здається, інколи психологиня частіше ходила до мене в гримерку, ніж спілкувалася з учасниками (посміхається).

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Кому дістанеться мільйон гривень і хто кардинально зміниться під час проєкту – дивіться щопонеділка о 20:00 в «Парі на мільйон» на Новому каналі

Нагадаємо, 

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