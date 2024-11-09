МастерШеф 14 сезон 12 випуск від 09.11.2024 дивитися онлайн

9 листопада 2024 19:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 12 випуск від 09.11.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024
instagram.com/masterchefstb

09.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 12 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 09.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: тиждень для кулінарів-аматорів розпочнеться зі справжнього сюрпризу, адже на них чекатиме абсолютно змінений суддівський склад! Відтак їхню долю в першому випробуванні вирішуватимуть переможці попередніх сезонів проєкту: Валерія Матрохіна, Артем Кабулахін та Пава! Завдання буде простим та важким водночас: приготувати одну індивідуальну страву, яка покаже зріст кулінара на проєкті! Хто впорається та перший потрапить в ТОП-10? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 12 випуск від 09.11.2024.

12 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться 18 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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