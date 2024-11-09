МастерШеф 14 сезон 12 випуск від 09.11.2024 дивитися онлайн
9 листопада 2024 19:00
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 09.11.2024
instagram.com/masterchefstb
09.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 12 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 09.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: тиждень для кулінарів-аматорів розпочнеться зі справжнього сюрпризу, адже на них чекатиме абсолютно змінений суддівський склад! Відтак їхню долю в першому випробуванні вирішуватимуть переможці попередніх сезонів проєкту: Валерія Матрохіна, Артем Кабулахін та Пава! Завдання буде простим та важким водночас: приготувати одну індивідуальну страву, яка покаже зріст кулінара на проєкті! Хто впорається та перший потрапить в ТОП-10? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 12 випуск від 09.11.2024.
12 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться 18 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
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