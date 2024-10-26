МастерШеф 14 сезон 10 випуск від 26.10.2024 дивитися онлайн
26 жовтня 2024 19:00
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 26.10.2024
instagram.com/masterchefstb
26 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 10 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 26.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: битва двох кулінарних титанів за звання «Головний знавець давніх українських рецептів» – Алекса Якутова та Євгена Клопотенка. Цього тижня судді підготували кулінарам-аматорам особливі випробування, які задіють далеко не лише їхні кулінарні навички! На що чекати учасникам? Хто продовжить змагатися за мрію, а хто… вирушить додому? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 10 випуск від 26.10.2024.
10 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 4 листопада на нашому сайті TV.UA.
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