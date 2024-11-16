Холостяк 13 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 15.11.2024

Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 15.11.2024

15.11.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 3 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 3 випуску від 15.11.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Цього тижня друзі Холостяка допомогли Олександру і героїням влаштувати справжній благодійний концерт та аукціон, на якому вони зібрали кошти для військових. Спільна благодійна мета допомогла Олександру Терену ближче пізнати дівчат – Юстину, Анастасію та Інну.

Крім того на минулій Церемонії троянд запрошення на побачення отримала Віка. Олександр зізнався, що підготував дещо особливе для дівчини. Холостяк запропонував Вікторії познайомитись із одним із його захоплень – їзді на байку.

А от зустріч з Ілоною та Настею у Холостяка відбулася в Одесі. Море, прогулянки містом та літературний пізнавальний вечір «Як кохалися українці». Усе це додало неабиякої пікантності цьому побаченню.

Почуття і пристрасть між героями зростає і відбуваються перші поцілунки. З кимось із дівчат у Олександра трапилася така близькість, а от з двома учасницями Терен попрощався на Церемонії троянд.

Першою додому відпустив Холостяк Світлану. Чоловік впевнений, що дівчина ще не відпустила минуле, адже пройшло дуже мало часу після смерті її чоловіка.

Світлана Кирган

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Світлана Кирган / instagram.com/holostyakstb

Другою Олександр Терен попрощався з Ілоною. Ще на побаченні в Одесі Холостяк побачив, що дівчина не розуміє його гумор. Між ними не відбулося «хімії».

Ілона Мамчур

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Ілона Мамчур / instagram.com/holostyakstb

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