CHARITY POETRY BRUNCH: в Києві збирали на спецхарчування для багатодітної матері з Миколаївщини

CHARITY POETRY BRUNCH: в Києві збирали на спецхарчування для багатодітної матері з Миколаївщини

Днями у Києві відбулася благодійна подія CHARITY POETRY BRUNCH, організована головною редакторкою журналу GLORY Лалою Цукерман разом із благодійним фондом "Народжені перемагати".

Захід проходив у вишуканій атмосфері сімейного ресторану з французькою кухнею Бelkin та зібрав понад 60 гостей, серед яких відомі артисти, інфлюенсери, теле-, радіоведучі, ветерани та поціновувачі поезії, що підтримали благородну мету – допомогу багатодітній матері Маргариті Смілянець із Миколаївщини.

CHARITY POETRY BRUNCH – дебютний поетичний сольник Лали Цукерман став поєднанням мистецтва та доброчинності. Програма заходу включала в себе декламування власних віршів Лалою на різні теми: любов, філософія, пейзажна та громадянська лірика.

Слава Соломка та Лала Цукерман / Пресслужба

Особливу атмосферу створював музичний акомпанемент від відомої скрипальки Ірини Жигарєвої, який супроводжував поетичні виступи, додаючи емоційної глибини та чарівності кожному моменту.

Ірина Жигарєва / Пресслужба

Захід пройшов на підтримку важкохворої багатодітної сім'ї Маргарити, яка потребує спеціального харчування. Жінка четвертий рік знаходиться в очікуванні на трансплантацію легень. Завдяки щедрим внескам учасників та партнерів, вдалося зібрати 50 000 гривень, що дає змогу забезпечити Маргариту необхідним спеціальним харчуванням на 2 місяці.

Лала Цукерман, організаторка заходу, зазначає:

Для мене це дуже важливий захід. Я дуже хочу, щоб пʼятеро діток Маргарити Смілянець з Миколаївщини дочекалися свою маму після трансплантації легень, і щоб вони нарешті жили щасливо всі разом. Наразі Маргарита четвертий рік знаходиться в очікуванні операції. І цим заходом я також хочу привернути увагу громадськості до проблем трансплантації в Україні та важливості донорства. Величезна вдячна всім, хто долучився до CHARITY POETRY BRUNCH. Разом ми змінюємо цей світ на краще. Завдяки присутнім ми змогли зібрати 50 000 грн на спецхарчування для Маргарити, якого вистачить на 2 місяці. Будемо сподіватися, що, можливо, за цей час ситуація стабілізується і Маргариту прооперують.

Лала Цукерман / Пресслужба

Спікеркою благодійного бранчу виступила психологиня та ведуча радіо “Пʼятниця” Олена Шершньова, яка провела унікальну лекцію для гостей про віршотерапію, якою надихнула присутніх на роздуми та обговорення сили поезії у процесі терапії. Особливим щемким моментом заходу став виступ Вадима Коріцького – пораненого військового добровольця з Дніпра, який зачитав вірш Лали Цукерман про Україну і своїм виступом підтримав Маргариту та її дітей.

Серед гостей підтримати Маргариту та привітати Лалу з дебютом прийшли співачка Lama, танцівниця Ілона Гвоздьова, наймогутніша спадкова відьма України Ярослава Солодєєва (Федорова), засновниця бренду VIDMA Таїсія Баришовець, хореограф Макс Леонов, телеведуча та коуч по масштабуванню Марина Арістова, телеведуча та акторка Світлана Вольнова, найстильніша родина українського шоу-бізнесу Ірина та Вʼячеслав Дюденки, засновниця бренду INRO Ольга Саєнко, інфлюенсерка Тетяна Карікова, фітнес-експертка телеканалу "1+1" Ксенія Літвінова, акторка Олена Олейнікова, ведуча радіо “Перець ФМ” Ольга Вороніна, співак та тіктокер LOGVIN, блогери Міла Кузнєцова, Антоніна Носова “Усвідомлена”, Марина “Скажена”, Ніна Дубровська та інші.

Вʼячеслав та Ірина Дюденки і Таїсія та Дарʼя Баришовець / Пресслужба

Лала Цукерман та LOGVIN / Пресслужба

Подія також була наповнена не тільки поетичними виступами, але й цікавими моментами, серед яких розіграш цінних подарунків від видавництва “Саміт-Книга”, українського бренду VIDMA та реабілітолога волосся Ніни Орлової. Частуваннями пригощав ресторан Бelkin, водним партнером виступила компанія Avalon – артезіанська вода, а хороший настрій підтримував welcome drink від Latinium.

Лала Цукерман та Lama / Пресслужба

Міла Кузнєцова, Лала Цукерман та Антоніна Носова / Пресслужба

Олена Олейнікова та Марина Скажена / Пресслужба

За 2024 рік БФ “Народжені перемагати” та журналом GLORY було проведено 5 масштабних благодійних заходів на підтримку притулку тварин-спинальників, дітей з інвалідністю з Кривого Рогу, на реабілітацію добровольця Вадима Коріцького та багатодітної Маргарити Смілянець. БФ "Народжені перемагати" продовжить свою роботу над проєктами, спрямованими на підтримку родин у складних життєвих обставинах. Наступні заходи вже плануються, і організатори сподіваються на подальшу підтримку від партнерів та громадськості.

Ярослава Солодєєва (Федорова) / Пресслужба

Ольга Саєнко, Лала Цукерман та Марина Арістова / Пресслужба

Хореограф Макс Леонов / Пресслужба

Окрема вдячність партнерам та інформаційним партнерам:

Бelkin, VIDMA, Nina Orlova, Latinium, Avalon, SunMarino, 1331 agency, Перець фм, D1, 33 channel, GLORY, WoMo, Tv.ua, 44.ua, Zirky.com

Фото: Тетяна Говійна