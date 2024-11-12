Олексій Гнатковський розповів, як врятував людину
12 листопада 2024 15:15
Актор Олексій Гнатковський
Пресслужба Нового каналу
В ефірі шоу «Хто зверху?» актор Олексій Гнатковський поділився приголомшливою історією.
Під час раунду «Правда чи брехня» в шоу «Хто зверху?» на Новому каналі актор Олексій Гнатковський розповів, що врятував людину, в яку влучила блискавка.
Це сталося на Говерлі. Тоді я ще працював журналістом на телебаченні. Після Помаранчевої революції ми готували репортаж про те, як Віктор Ющенко (третій президент України. – Прим. ред.) сходив на гору. Насправді того дня дуже багато людей пішли на Говерлу. Було тисячі охочих! На власні очі бачив, як підіймалися вагітна жінка, а ще чоловік з ампутованою ногою, – пригадує Олексій Гнатковський в ефірі Нового каналу.
Олексій Гнатковський на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Дехто просто скочувався з гори через сильний вітер. Було дуже страшно. І в одну мить блискавка вдарила одразу в кількох. В одного з них почався епілептичний напад. У нього зупинилося дихання, з рота витікала піна. Всі запанікували. Та я поквапився надати домедичну допомогу, і хлопець почав дихати. А згодом і медики піднялися на гору, – каже актор.
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