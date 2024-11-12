Олексій Гнатковський розповів, як врятував людину

12 листопада 2024 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олексій Гнатковський розповів, як врятував людину
Актор Олексій Гнатковський
Пресслужба Нового каналу

В ефірі шоу «Хто зверху?» актор Олексій Гнатковський поділився приголомшливою історією.

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Щохвилини у світі виникає понад 6 тисяч блискавок. Попри безліч страшилок про електричну стихію, ймовірність загинути від її удару дуже низька та дорівнює шансам померти від падіння з ліжка. Статистика свідчить: девʼять з десяти постраждалих залишаються живі після ураження блискавкою. Однак наслідки можуть жахати: зупинка серця, паралізоване дихання, вторинні опіки, пошкоджені барабанні перетинки, ПТСР. 

Під час раунду «Правда чи брехня» в шоу «Хто зверху?» на Новому каналі актор Олексій Гнатковський розповів, що врятував людину, в яку влучила блискавка.

Це сталося на Говерлі. Тоді я ще працював журналістом на телебаченні. Після Помаранчевої революції ми готували репортаж про те, як Віктор Ющенко (третій президент України. – Прим. ред.) сходив на гору. Насправді того дня дуже багато людей пішли на Говерлу. Було тисячі охочих! На власні очі бачив, як підіймалися вагітна жінка, а ще чоловік з ампутованою ногою, – пригадує Олексій Гнатковський в ефірі Нового каналу.

Олексій Гнатковський на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Після сходження на найвищу вершину українських Карпат почалася шалена гроза.

Дехто просто скочувався з гори через сильний вітер. Було дуже страшно. І в одну мить блискавка вдарила одразу в кількох. В одного з них почався епілептичний напад. У нього зупинилося дихання, з рота витікала піна. Всі запанікували. Та я поквапився надати домедичну допомогу, і хлопець почав дихати. А згодом і медики піднялися на гору, – каже актор.

Нагадаємо, 

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