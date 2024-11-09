Помер В'ячеслав Узелков у віці 45 років

Сьогодні, 9 листопада, з життя пішов легендарний український боксер, екс-чемпіон WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкій вазі – В'ячеслав Узелков. Йому було лише 45 років.

У березні 2024 року В'ячеславу Узелкову діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні місяці спортсмен переніс складну операцію на серці. Два тижні він провів у комі, і повернувся з того світу, як сам він писав пізніше на своїй сторінці в соцмережі. Зараз боксер перебував на етапі реабілітації. Що саме стало причиною смерті – поки що невідомо.

В'ячеслав Узелков після операції на серці / instagram.com/uzelkov_official

У В'ячеслава Узелкова залишилося від шлюбу, який тривав 22 роки, з екс-дружиною Мариною Боржемською двоє дітей: 12-річна донька Олівія та 15-річний син Роберт. Хлопець про смерть батька написав в сториз в Інстаграм.

В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б в нас не були стосунки, все одно боляче та неприємно, – написав Роберт Узелков.

Також у боксера залишилася 75-річна мама. З нею він не спілкувався більше 20 років, поки перебував у шлюбі з Мариною. Після розірвання стосунків з Боржемською, В'ячеслав Узелков вибачився перед найріднішою людиною і відновив спілкування з мамою.

Після розлучення, я з квітами, опустив очі і, боючись подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: «Славочка, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю», – написав в соцмережі В'ячеслав в день народження своєї мами і опублікував з нею фотографію.