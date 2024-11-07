Фіма Константиновський розповів про спілкування з колегами-військовими

Що на першому місці у Фіми Константиновського.

Зараз Фіму Константиновсього знають не лише як ведучого Нового каналу, а й як волонтера. З березня 2022 року він опікується дніпровським шелтером. А нещодавно відзначив річницю Telegram-каналу «Збір закритий», в якому старається акумулювати гроші щодня.

І скрізь ведучий шоу «Поле», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі, не втомлюється нагадувати, що війна ще не завершилася.

Зараз найважливіше для мене – допомога іншим. Тому, звісно, волонтерство на першому місці. Це незмінно з перших днів великої війни. Спочатку опікувався дітьми-переселенцями, бо більшість українців зосередилася на закритті потреб військових. Згодом, коли допомоги поменшало, почав активніше займатися зборами коштів саме для захисників, – каже Фіма. – Але до дітей у дніпровському шелтері регулярно приїжджаю. Ще на Новий 2023 рік я повернувся до Києва з рідного Дніпра. Тому відвідую діток у шелтері раз чи двічі на місяць. Одразу лечу до них, коли з'являється «віконце» в роботі.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Зірка «Поля» підтримує добрі стосунки і з захисниками, яким колись допомагав у закритті зборів.

Думаю, з колегами-військовими спілкуюся не так часто, як з раніше незнайомими військовими, які принаймні за спеціальністю не з творчої сфери. Після підтримки їхніх зборів ми лишилися в добрих стосунках та почали чи не щодня переписуватися, коли є така змога. Адже інколи важливо не так закрити збір, як просто запитати «Як ти зараз?» і розвантажити голову, – зазначає Фіма.

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