«Синуля, я в Дніпрі»: Volkanov про найважливіше повідомлення у своєму житті Ексклюзив Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Співак Volkanov Пресслужба Нового каналу

У студії «єПитання» український хітмейкер Volkanov розповів ведучій шоу Лесі Нікітюк та зірковим учасникам гри, як у перший день війни втратив зв’язок із найріднішою людиною.