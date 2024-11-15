«Синуля, я в Дніпрі»: Volkanov про найважливіше повідомлення у своєму житті

Ексклюзив 15 листопада 2024 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Синуля, я в Дніпрі»: Volkanov про найважливіше повідомлення у своєму житті
Співак Volkanov
Пресслужба Нового каналу

У студії «єПитання» український хітмейкер Volkanov розповів ведучій шоу Лесі Нікітюк та зірковим учасникам гри, як у перший день війни втратив зв’язок із найріднішою людиною.

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Важко уявити той відчай та безсилля, які відчуває людина, не знаючи, що з її близькими. На початку повномасштабного вторгнення чимало українців опинилися в такій ситуації, коли місяцями не могли зв’язатися з рідними та дізнатися, чи все з ними гаразд. Серед них – хітмейкер Volkanov. Співак став учасником інтелектуально-розважального шоу «єПитання» на Новому каналі та в студії поділився особистою історією.

У мене є пісня-присвята «Телефонуйте мамі», і для її написання не потрібно було нічого вигадувати, бо це дуже особиста історія, – поділився Volkanov у студії «єПитання». – 24 лютого я втратив зв’язок з мамою на півтора місяця. Я був у Києві, а мама поїхала на день народження до сестри в Донецьку область у місто Вугледар. І тоді вона там і залишилась. Я щодня писав, дзвонив, сподівався, але відповіді не було.

Співак Volkanov / Пресслужба Нового каналу

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На щастя, ця історія має щасливий фінал. 

І все ж через півтора місяця мама мені написала. Це було дуже несподівано, я проходив по кімнаті, і тут вайберівське таке «бем». Підходжу до телефона, а там: «Нове повідомлення – Мама». Я п’ять хвилин не міг наважитися натиснути на те смс, трусилися руки, врешті я його відкрив і прочитав: «Синуля, в мене все добре, я в Дніпрі», – розповів Volkanov. – Весь цей час мама була без зв’язку, абсолютно відрізана від усього. Вона через два тижні приїхала до мене в Київ. І в неї мав бути день народження. Я думав, що їй подарувати: може якісь речі чи парфуми. Потім вирішив: навіщо їй то все, мамі просто потрібна моя увага та любов. І так з’явилася пісня «Телефонуйте мамі».

Нагадаємо, 

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