Григорій Решетнік – новий ведучий шоу «єПитання»

4 листопада 2024 12:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Григорій Решетнік – новий ведучий шоу «єПитання»
Ведучий Григорій Решетнік
Пресслужба Нового каналу

Зірковий ведучий найромантичнішого шоу України Григорій Решетнік спробував себе в ролі ведучого одного з випусків інтелектуально-розважального шоу «єПитання» замість Лесі Нікітюк.

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Якщо чарівні холостячки та мужні холостяки опиняються в одному приміщенні, там автоматично з’являється й він – незмінний ведучий шоу «Холостяк» Григорій Решетнік. Цього разу творці «єПитання», яке виходить щопонеділка о 20:00 на Новому каналі, вирішили влаштувати випуск-експеримент. 

Улюблениця глядачів Леся Нікітюк змінила амплуа та стала учасницею шоу, а її місце ведучої тимчасово посів Григорій Решетник.

Захоплений, дякую за довіру Новому каналу, всій нашій команді та особливо Лесі, яка довірила мені це місце. Я дуже комфортно почувався, бо люблю вести різні шоу, а в студії ще й холостяки та холостячки були поруч, тому був дуже щасливий вже від того, – поділився Григорій Решетнік. – Сподіваюся, Новий канал не зупиниться на цьому, а буде продовжувати брати Григорія Решетніка ведучим у різні свої проєкти, тому що я не підведу (сміється). І дякую за підтримку такій вже рідній команді.

Леся Нікітюк на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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А от зірка Нового каналу Леся Нікітюк після гри зазначила: саме роль ведучої приносить їй найбільше задоволення.

Можу сказати точно, що ведучою бути значно складніше. Адже, коли ти учасниця, можеш повністю розслабитись і просто кайфувати. Та інколи тупити, – сміється Леся. – Та попри все, на своїх шоу мені більше подобається бути саме ведучою.

Нагадаємо, 

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