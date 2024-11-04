Григорій Решетнік – новий ведучий шоу «єПитання»
Зірковий ведучий найромантичнішого шоу України Григорій Решетнік спробував себе в ролі ведучого одного з випусків інтелектуально-розважального шоу «єПитання» замість Лесі Нікітюк.
Улюблениця глядачів Леся Нікітюк змінила амплуа та стала учасницею шоу, а її місце ведучої тимчасово посів Григорій Решетник.
Захоплений, дякую за довіру Новому каналу, всій нашій команді та особливо Лесі, яка довірила мені це місце. Я дуже комфортно почувався, бо люблю вести різні шоу, а в студії ще й холостяки та холостячки були поруч, тому був дуже щасливий вже від того, – поділився Григорій Решетнік. – Сподіваюся, Новий канал не зупиниться на цьому, а буде продовжувати брати Григорія Решетніка ведучим у різні свої проєкти, тому що я не підведу (сміється). І дякую за підтримку такій вже рідній команді.
Можу сказати точно, що ведучою бути значно складніше. Адже, коли ти учасниця, можеш повністю розслабитись і просто кайфувати. Та інколи тупити, – сміється Леся. – Та попри все, на своїх шоу мені більше подобається бути саме ведучою.
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