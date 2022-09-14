Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розсекретила ім’я сина

14 сентября 2022 15:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розсекретила ім’я сина
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха
instagram.com/vicky_mare

Учасниця проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха разом із чоловіком назвали малюка на французький манер.

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З 7 вересня, коли в одному з київських пологових будинків учасниця проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха (після одруження Беле. – Прим. ред.) народила малюка, всіх цікавить питання: «Як назвали?» 

І от нарешті блогерка відкрила таємницю! Вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, вирішили назвати сина Люк Беле.

Насправді, я не приховувала ім’я, а хотіла просто все розповідати поступово, – коментує Віка в YouTube-проекті «Слава +». – У соцмережах потрібно тримати інтригу, аби підписники завжди були зацікавленими. Якщо все за один пост вивалиш, то потім вже не так цікаво. Це більше блогерська історія, а не життєва позиція. Я взагалі не інтриганка, не вмію тримати язика за зубами. До того ж не вмію ні обманювати, ні придумувати, тому що потім заплутаюсь у своїй брехні.

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином / instagram.com/vicky_mare

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Наразі Вікторія, Луї та їхній маленький Люк уже вдома. Вони насолоджуються одне одним та звикають до нового статусу молодих батьків.

Коли вперше побачили сина, то плакали з Луї вдвох, бо перебували на одних частотах. Партнерські пологи – це кайф! Діти – це подвійний кайф! Любимо сина нескінченно! – ділиться Маре.

Нагадаємо, 

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