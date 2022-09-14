Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розсекретила ім’я сина
Учасниця проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха разом із чоловіком назвали малюка на французький манер.
І от нарешті блогерка відкрила таємницю! Вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, вирішили назвати сина Люк Беле.
Насправді, я не приховувала ім’я, а хотіла просто все розповідати поступово, – коментує Віка в YouTube-проекті «Слава +». – У соцмережах потрібно тримати інтригу, аби підписники завжди були зацікавленими. Якщо все за один пост вивалиш, то потім вже не так цікаво. Це більше блогерська історія, а не життєва позиція. Я взагалі не інтриганка, не вмію тримати язика за зубами. До того ж не вмію ні обманювати, ні придумувати, тому що потім заплутаюсь у своїй брехні.
Коли вперше побачили сина, то плакали з Луї вдвох, бо перебували на одних частотах. Партнерські пологи – це кайф! Діти – це подвійний кайф! Любимо сина нескінченно! – ділиться Маре.
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