Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, що відчувала, коли вперше побачила сина

12 сентября 2022 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, що відчувала, коли вперше побачила сина
Учасниця реаліті Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха
instagram.com/vicky_mare

Учасниця проєкту Нового каналу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха розповіла про перші дні з первістком.

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7 вересня в одному зі столичних приватних пологових будинків учасниця проєкту «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Вікторія Маремуха (після одруження Беле. – Прим. ред.) народила первістка. Вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, стали батьками синочка.

Загалом все тривало годин сім: перейми, епідуралка, пологи. Народила я за годину. Це було трошки складно, тому що дитинка переношена, череп твердіший. Поки пристосувалась і навчилася тужитися… Та вважаю, що це суперрезультат, – розповідає Маре. – Коли вперше побачила сина, то відчула щастя і безмежну любов. Ми плакали з Луї вдвох, бо перебували на одних частотах. Партнерські пологи – це кайф! Діти – це подвійний кайф! Любимо сина нескінченно!

Вікторія Маремуха з чоловіком і сином / instagram.com/vicky_mare

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Протягом кількох днів блогерка з новонародженим перебувають у пологовому будинку під наглядом лікарів. Майже завжди поряд із ними чоловік Віки:

Мені допомагає Луї. Навіть сходити в душ чи туалет. Син дуже любить бути в татка на ручках. Заспокоюється швидше, ніж у мене, – посміхається жінка. – Навчитися годувати, тримати дитину й робити всі необхідні процедури було абсолютно не важко. Ще в першу ніч все показала акушерка. До речі, вона сказала, що я швидко все засвоїла, й похвалила мене.

Ім’я малюку пара обрала, та поки що не афішує. 

Коли дізналися, що в нас буде хлопчик, то не мали постійного імені. Зараз воно є! Але ми все одно ще думаємо. Неодмінно скоро цим поділюсь! – обіцяє зірка. – Тепер хочемо ще сестричку нашому синочку. Плануємо через чотири-п’ять років, але як вже вийде. Цього парубка, наприклад, ми чекали за рік, а він зробив нам сюрприз і з’явився раніше.

Син Вікторії Маремухи / instagram.com/vicky_mare

Віка з першого дня появи сина на світ показує його в соцмережах. Часто закидають, що це погана прикмета. На що жінка впевнено відповідає: «Якщо в забобони не вірити, то вони й працювати не будуть».

Нагадаємо, 

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