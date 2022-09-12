Пара на мільйон: як учасниць реаліті у куб зі зміями занурювали

Ексклюзив 12 сентября 2022 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Пара на мільйон: як учасниць реаліті у куб зі зміями занурювали
Ведучий проєкту Роман Міщеряков
Пресслужба Нового каналу

Першим випробуванням для красунь з реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» стала перевірка на знання з найрізноманітніших тем.

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У реаліті «Пара на мільйон» зійшлися два протилежні світи – розкуті та самотні зірки Instagram і стримані хлопці, які весь час присвячують роботі та читанню книг. Вони об’єдналися у 12 пар, щоб поборотися за мільйон гривень. Обрати напарників по проєкту їм довелося у першому ж випуску, а допомогли в цьому випробування. 

В одному з них дівчата демонстрували свої знання у різних категоріях – біологія, хімія, література, математика, анатомія, географія, інформатика, мистецтво, краса, мода, музика, все про зірок. Завдання ускладнювалося тим, що за кожну неправильну відповідь красунь опускали в куб з водою, в якій плавали риби та змії.

Перед дівчатами була велика дошка з категоріями. Кожна категорія гралася лише один раз. Завданням для дівчини, яка сиділа на гойдалці, було дати якомога більше правильних відповідей за одну хвилину. Інші учасниці вибирали для неї категорію. Після кожної неправильної відповіді гойдалка спускалася, – пояснив правила ведучий проєкту Роман Міщеряков.

За тим, як дівчата проходять випробування, спостерігали хлопці. Так вони мали можливість остаточно переконатися у своїх симпатіях, щоб зробити правильний вибір пари на проєкті.

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Для самих же красунь перше випробування стало стресом не лише через змій чи певні прогалини у знаннях.

У мене панічний страх води! Просто я тонула в дитинстві, тому зараз боюся навіть басейну, – зізналася Яна Грабощук.

Це випробування стало для мене стресом. Я соромилася роздягатися, бо в мене не така фігура, як у інших дівчат на проєкті, – зізналася Стелла Шаповалова.

Хто дав найбільше правильних відповідей, кому не вдалося дати жодної, а також хто переміг у першому випробуванні (спойлер: дві дівчини розділили виграшну суму в 30 тисяч гривень), дивіться у першому випуску реаліті «Пара на мільйон».

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