Пара на мільйон: учасниця реаліті розповіла про те, як втікала від війни з чотирма дітьми

12 сентября 2022 12:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Пара на мільйон: учасниця реаліті розповіла про те, як втікала від війни з чотирма дітьми
Катерина Лисенко з реаліті «Пара на мільйон»
Пресслужба Нового каналу

Катерина Лисенко з реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» розповіла, як її діти реагують на повномасштабне вторгнення в Україну.

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Як і мільйони інших українок, учасниця реаліті «Пара на мільйон» та «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Катерина Лисенко після початку повномасштабної війни вирішила рятувати себе та чотирьох своїх дітей, виїхавши за кордон. Перші вибухи застали її удома, в Києві, а вже 4 березня вона вирушила в дорогу.

З першого дня я весь час не спала, перебувала у стресі. Дуже боялася за життя дітей. Моя рідна сестричка живе на Кіпрі, тому поїхала до неї, – розповіла Катерина. – Також три тижні жила у Польщі, мені там сподобалося – до наших людей ставляться гостинно.

Катерина Лисенко з реаліті «Пара на мільйон» / Пресслужба Нового каналу

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Життя на Кіпрі – недешеве, тому дівчині доводиться дуже багато працювати, щоб платити за оренду житла та забезпечувати інші потреби.

Мені важко як морально, так і фізично. Я дуже виснажена і часто депресую, – зізналася учасниця реаліті Нового каналу. – Діти також пережили великий стрес, реагують на війну негативно. Син став русофобом. Дуже хочуть додому, як і я.

Катерина Лисенко з реаліті «Пара на мільйон» / Пресслужба Нового каналу

Залишатися в Європі назавжди Катерина не хоче – вона планує повернутися на Батьківщину, адже поживши за кордоном, зрозуміла, що в Україні їй значно краще.

Нагадаємо, 

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