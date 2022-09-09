MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України

Співачка MOROZOVA (Наталія Морозова) презентує нову відеороботу «Віра. Надія. Любов».

Співачка MOROZOVA доповнила ліричну баладу про незламність духу атмосферним відео, що символічно уособлює три берегині – Віру, Надію, Любов.

Сингл «Віра. Надія. Любов» – це розповідь-легенда про жінку, що є уособленням непереможної України, яка несе в собі три християнські чесноти та три небесні берегині-покровительки. У новій пісні MOROZOVA показує незламність України, її крихку душу та головні цінності, на яких будується велика демократична держава, – віра, надія та любов.

Для сучасної жінки, як і для нашої країни, немає нічого неможливого. Особливо у той час «коли ми віримо, коли надіємось, коли любимо». Саме ця фраза є головним лейтмотивом усієї пісні та головним меседжем до кожної жінки – вір, надійся та люби. Тоді ми обов’язково переможемо війну та ворога, – говорить MOROZOVA.

Співачка MOROZOVA / Пресслужба

У відеокліпі співачка з’являється в образах трьох берегинь – Віри, Надії та Любові. Кожен із образів доповнюється символічним луком. Віра – білий образ, що принесе нам мирне життя та чисте небо над головою, Надія – зелений, що символізує добробут та розквіт нашої країни, Любов – червоний, що є прототипом всього квітучого та відновленного.

Символічно, що зйомки кліпу пройшли на скелястому березі моря. Вода – жіноче начало, символ відродження та плинності всіх подій, скелі – чоловіче, що є уособленням закарбованої стійкості та мужності наших захисників.

Я присвячує свою пісню усім жінкам, які обороняють свою домівку, бо немає більш потужної сили руху, аніж віра, надія та любов. Також я присвячую цю пісню усім чоловікам, які захищають нашу країну, – говорить MOROZOVA.

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