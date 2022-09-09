MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України

9 сентября 2022 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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MOROZOVA презентувала пісню про непереможність та силу духу України
Співачка MOROZOVA
Пресслужба

Співачка MOROZOVA (Наталія Морозова) презентує нову відеороботу «Віра. Надія. Любов».

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Співачка MOROZOVA доповнила ліричну баладу про незламність духу атмосферним відео, що символічно уособлює три берегині – Віру, Надію, Любов.

Сингл «Віра. Надія. Любов» – це розповідь-легенда про жінку, що є уособленням непереможної України, яка несе в собі три християнські чесноти та три небесні берегині-покровительки. У новій пісні MOROZOVA показує незламність України, її крихку душу та головні цінності, на яких будується велика демократична держава, – віра, надія та любов.

Для сучасної жінки, як і для нашої країни, немає нічого неможливого. Особливо у той час «коли ми віримо, коли надіємось, коли любимо». Саме ця фраза є головним лейтмотивом усієї пісні та головним меседжем до кожної жінки – вір, надійся та люби. Тоді ми обов’язково переможемо війну та ворога, – говорить MOROZOVA.

Співачка MOROZOVA / Пресслужба

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У відеокліпі співачка з’являється в образах трьох берегинь – Віри, Надії та Любові. Кожен із образів доповнюється символічним луком. Віра – білий образ, що принесе нам мирне життя та чисте небо над головою, Надія  – зелений, що символізує добробут та розквіт нашої країни, Любов – червоний, що є прототипом всього квітучого та відновленного.

Символічно, що зйомки кліпу пройшли на скелястому березі моря. Вода – жіноче начало, символ відродження та плинності всіх подій, скелі – чоловіче, що є уособленням закарбованої стійкості та мужності наших захисників.

Я присвячує свою пісню усім жінкам, які обороняють свою домівку, бо немає більш потужної сили руху, аніж віра, надія та любов. Також я присвячую цю пісню усім чоловікам, які захищають нашу країну, – говорить MOROZOVA.

Нагадаємо, 

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