MOROZOVA послала всех на… в новом видео 18+

11 июня 2021 20:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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MOROZOVA послала всех на… в новом видео 18+
MOROZOVA послала всех на… в новом видео 18+
пресс-служба

MOROZOVA представила новый сингл «Не хватает тебя».

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«Не хватает тебя» – это искренняя музыкальная история от первого лица, которая призывает слушателей отдаться всем своим чувствам и быть счастливым здесь и сейчас. Трек «Не хватает тебя» затрагивает непростую тему: иногда люди могут быть вместе, но чувствовать себя одинокими.

Что интересно, MOROZOVA представила два варианта песни – на русском и украинском языках. Автором музыки стала Анастасия Пустовит, а вот лирику написала сама певица и Пустовит.

Одновременно с выходом сингла был представлен видеоклип. Съемки видео проходили в загородном комплексе в Конче-Заспа, режиссер клипа – Владимир Якименко. По сюжету клипа, в воспоминаниях певицы, словно кадры из кинофильма, проносятся ее отношения с разными мужчинами, но ни один из них не смог дать нужного тепла. Того единственного, которого она любит всем сердцем, рядом нет и его очень не хватает.

В памяти проносятся обрывки воспоминаний и чувств – они созвучны с лирикой песни.

В видео MOROZOVA примеряла несколько соблазнительных и откровенных образов:

Мне хотелось воссоздать в стиле и луках моей героини образ чувственной музы, которая вдохновляет мужчин красотой и женской энергией.

В день съемки погода оказалась непредсказуема: солнце резко сменил дождь, и нам пришлось продолжить съемку в павильоне. Но те незапланированные кадры под дождем получились очень кинематографичными. Они добавили некого драматизма клипу, – рассказывает певица о съемках.

Главный лейтмотив видео заключается в том, что в отношениях нужно быть искренними, дарить нежность, тепло и заботу, ведь когда мы любим, – не нужно бояться проявлять свои настоящие чувства.

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видео премьера клипа Morozova

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