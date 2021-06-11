MOROZOVA послала всех на… в новом видео 18+
MOROZOVA представила новый сингл «Не хватает тебя».
Что интересно, MOROZOVA представила два варианта песни – на русском и украинском языках. Автором музыки стала Анастасия Пустовит, а вот лирику написала сама певица и Пустовит.
Одновременно с выходом сингла был представлен видеоклип. Съемки видео проходили в загородном комплексе в Конче-Заспа, режиссер клипа – Владимир Якименко. По сюжету клипа, в воспоминаниях певицы, словно кадры из кинофильма, проносятся ее отношения с разными мужчинами, но ни один из них не смог дать нужного тепла. Того единственного, которого она любит всем сердцем, рядом нет и его очень не хватает.
В памяти проносятся обрывки воспоминаний и чувств – они созвучны с лирикой песни.
В видео MOROZOVA примеряла несколько соблазнительных и откровенных образов:
Мне хотелось воссоздать в стиле и луках моей героини образ чувственной музы, которая вдохновляет мужчин красотой и женской энергией.
В день съемки погода оказалась непредсказуема: солнце резко сменил дождь, и нам пришлось продолжить съемку в павильоне. Но те незапланированные кадры под дождем получились очень кинематографичными. Они добавили некого драматизма клипу, – рассказывает певица о съемках.
Главный лейтмотив видео заключается в том, что в отношениях нужно быть искренними, дарить нежность, тепло и заботу, ведь когда мы любим, – не нужно бояться проявлять свои настоящие чувства.