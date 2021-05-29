Двойник Нади Дорофеевой удивила сходством с певицей ‒ фото

Блогер из России Vika Meelis поразила схожестью с певицей Надей Дорофеевой.

У популярной певицы Нади Дорофеевой появилась двойник, который как две капли на нее похож. Впервые блогера заметил продюсер Потап еще летом 2020. Она опубликовала в соцсети кавер на песню «Чика Бамбони». Именно тогда рэпер отметил, что девушку можно легко перепутать с настоящей Дорофеевой.

Сейчас Виктория активно развивает свою страничку в Instagram, демонстрируя схожесть с украинской артисткой. Не так давно она опубликовала серию фото, на которых повторила популярные образы звезды.

На одном из кадров девушка предстала с ярким концертным макияжем Дорофеевой. Так, она накрасила губы красной помадой, а темными тенями подчеркнула выразительные глаза. Не забыла Vika Meelis и о пирсинге в носу.

Надя Дорофеева и ее двойник Vika Meelis / социальная сеть Instagram

В комментариях подписчики пишут, что не могут поверить своим глазам ‒ артистку и ее двойника действительно сложно отличить: «Так мастерски все продумано», «До мелочей похожа», «На улице я бы подошла сфотографироваться», «Красотка», «Очень точно передаешь образы», «Даже жесты копируешь».

Напомним,