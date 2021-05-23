Надя Дорофеева призналась, почему перестала носить каблуки: Чувствую себя более сексуальной

Надя Дорофеева известна всем не только как талантливая певица, но и как яркая и стильная девушка.

Сценические образы знаменитости отличаются комбинацией стилей, футуристическими элементами и яркими аксессуарами. Вне сцены и гастролей девушка предпочитает не менее впечатляющие луки, но носит удобную одежду в спортивном стиле, стиле casual, а также хипстер.

На недавнем мероприятии девушка появилась на красной дорожке в эффектном платье салатового цвета с объемными рукавами и бантом на поясе. Наряд дополнили небольшая желтая сумка и… огромные черные ботинки.

DOROFEEVA отметила, что с началом сольное карьеры из ее жизни практически исчезла обувь на каблуках. Этому способствовало несколько причин.

Во-первых, как призналась артистка, без каблуков она чувствует себя более сексуальной. Девушка даже провела небольшой эксперимент, чтобы в этом убедится.

Я в обуви без каблуков имею для себя дороже вид. И еще мы провели эксперимент. У меня было два костюма уже в сольном проекте ‒ один на каблуках, второй без. Так вот когда я танцую без, то есть сексуальный вид и получаю больше фитбека от мужчин,

‒ рассказала тренер «Голос країни-11».

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

А второй причиной отказа от обуви на каблуках стали проблемы со здоровьем. После проекта «Танці з зірками» звезда регулярно лечит свои колени и старается их минимально травмировать.

После "Танців з зірками" у меня осталась трещина менисков и теперь раз в сезон мне приходится делать инъекции в колени, не очень приятные. Теперь я стараюсь на все мероприятия надевать обувь без каблуков, чтобы беречь колени,

‒ подытожила исполнительница.

Напомним,