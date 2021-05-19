Надя Дорофеева рассказала о ссорах с супругом и отношениях со свекровью
19 мая 2021 12:50
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva
Певица DOROFEEVA призналась, как изменились ее отношения с супругом.
DOROFEEVA уже 6 лет счастливо замужем за певцом Владимиром Дантесом, и, по ее словам, их отношения сейчас меньше напоминают итальянскую семью.
Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже, - говорит DOROFEEVA на канале «Украина».
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva
Ни разу в жизни никакого упрека не было. Она потом говорит: «Ты видишь, какого я тебе супруга отдала». То есть она шутит. Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: «А когда вы приедете вообще?». Она отвечает: «Да, хорошо, заеду», - рассказала звезда.
Напомним,