Надя Дорофеева рассказала о ссорах с супругом и отношениях со свекровью

19 мая 2021 12:50 Юлия Туренко
Надя Дорофеева рассказала о ссорах с супругом и отношениях со свекровью
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva

Певица DOROFEEVA призналась, как изменились ее отношения с супругом.

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Певица DOROFEEVA уже 6 лет счастливо замужем за певцом Владимиром Дантесом, и, по ее словам, их отношения сейчас меньше напоминают итальянскую семью.

Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Да, мы можем покричать немного. Но все-таки годы, и мудрость, наверное, приходит постепенно. Уже нет вот этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже, - говорит DOROFEEVA на канале «Украина».

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva
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Отношения у певицы со свекровью тоже прекрасные.

Ни разу в жизни никакого упрека не было. Она потом говорит: «Ты видишь, какого я тебе супруга отдала». То есть она шутит. Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз. Говорю: «А когда вы приедете вообще?». Она отвечает: «Да, хорошо, заеду», - рассказала звезда.

Напомним,

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