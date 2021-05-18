На какие пластические операции решилась актриса сериала "Друзья" Кортни Кокс

18 мая 2021 14:10 Юлия Туренко
На какие пластические операции решилась актриса сериала
Актриса Кортни Кокс
Fotobank / GettyImages

Эксперты в области женской красоты – известный пластический хирург и звездный фотограф в эфире канала «Украина» выясняют, кто из всемирно голливудских звезд, легенд шоу-бизнеса стал жертвой пластической хирургии.

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«Ранок з Україною» продолжает серию расследований. На этот раз под прицел экспертов попала звезда сериала «Друзья» – актриса Кортни Кокс.

Четыре года назад лицо красавицы Кортни Кокс резко изменилось. После того, как весь мир начал обсуждать измененную внешность актрисы, она призналась – в погоне за молодостью сделала четыре пластические операции, которые удачными не считает. Звезда даже не могла смотреть на себя в зеркало!

Мне кажется, что у Кортни Кокс явно заметно только изменение губ – верхнюю губу она точно уколола, – отметил звездный фотограф Убик Литвин.

Однако пластический хирург уверяет – звезда попробовала на себе не только уколы красоты, но и легла под нож.

Все-таки были сделаны определенные процедуры с углом нижней челюсти. Потому что у Кортни она достаточно точеная – в норме такой линии в 56 лет уже не будет. К тому же линия выглядит слишком неестественно по сравнению с прошлым, – отмечает Андрей Якобчук в эфире канала «Украина». – Если сравнить ширину рта раньше и сейчас, увидим, что он стал шире – это признак того, что делалась подтяжка лица. Потому что когда делается подтяжка, вектор, в котором тянут кожу, идет по направлению к ушам.

Но, по словам эксперта, и на этом популярная актриса не остановилась:

Если смотреть на фото последних лет, видно, что кожи вокруг глаз стало меньше. Сейчас у Кортни очень перетянута граница нижнего века. Скорее всего это произошло из-за нижней блефаропластики, когда пытаются сделать так, чтобы не было обвисания в будущем. Но здесь перетянули и ей полностью изменили разрез глаз – это считается халтурой в эстетической медицине, – прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук.

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Эксперты говорят – в случае звезды сериала «Друзья» хирург упорно занимался устранением возрастных изменений, без учета того, как актриса выглядела до этого. Поэтому сегодня Кортни Кокс узнать может не каждый. А как бы старела актриса, если бы не решилась на хирургические вмешательства в свою внешность?

Лицо такого типа стареет по мышечно-атрофированному типу. Учитывая то, что она всю жизнь в своем стабильном весе, глобального и выраженного обвисания и старения у нее бы не происходило. Но мы понимаем, что все равно кожа верхнего и нижнего века понемногу бы обвисала. И угол нижней челюсти не был бы идеальным. Даже если бы она не использовала хирургию, слишком бы критических изменений внешности у нее не происходило. Она бы старела менее интенсивно по сравнению со своими коллегами, – отметил пластический хирург.

Напомним,

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