Ариана Гранде сыграла тайную свадьбу: подробности церемонии

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за Далтона Гомеса!

Певица Ариана Гранде покинула ряды холостячек. На минувших выходных 27-летняя обладательница премии «Грэмми» тайно вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса.

Как рассказал зарубежной прессе представитель певицы, мероприятие было довольно скромным, тихим и можно сказать интимным. На торжестве присутствовало не более 20 человек – только самые близкие и родные пары.

Сама церемония и празднование проходило в доме артистки в Монтесито, штат Калифорния (США). Новоиспеченные супруги очень любят свой дом, поэтому свадьбу захотели провести именно там, подальше от посторонних глаз.

Они оба любят Монтесито и проводят там много времени вместе. Так что вполне естественно, что они поженились в доме Арианы. Они всегда хотели интимную церемонию и решили пожениться в прошлые выходные, потому что у обоих сейчас напряженные рабочие графики. Никто из них не хотел ждать. Церемония была красивая и простая – Ари хотела, чтобы все было именно так. Все, что они хотели, – это разделить этот особенный момент вместе с близкими, – рассказал представитель Арианы Гранде.

Отметим, что познакомилась пара как раз во время покупки дома в Лос-Анджелесе. Между Арианой и Далтоном роман завязался в начале 2020 года, а в декабре артистка получила предложение руки и сердца. Гомес подарил ей кольцо довольно необычной формы – с крупным бриллиантом и жемчужиной, которая является фамильной драгоценностью.

Напомним,