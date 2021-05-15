Ольга Сумская во второй раз вышла замуж за Виталия Борисюка ‒ фото со свадебной церемонии

15 мая 2021 21:45 Катерина Даниленко
Ольга Сумская во второй раз вышла замуж за Виталия Борисюка ‒ фото со свадебной церемонии
Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком
социальная сеть Instagram

В этом году актриса Ольга Сумская с супругом Виталием Борисюком отмечает 25-ю годовщину свадьбы. В связи с этим событием знаменитости решили повторно обменяться клятвами.

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Так, сегодня, 14 мая, Ольга и Виталий устроили небольшую вечеринку в одном из ресторанов Киева, где еще раз заключили брак и отпраздновали событие в кругу самых близких родственников и друзей. На церемонию пришли Владимир Горянский и Гарик Кричевский с женами, Виталий Козловский и другие знаменитости.

Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста предпочла одеть белое мерцающее платье, длинную белую фату и бежевые лодочки.

В Instagram снимком с церемонии поделилась младшая дочь пары Анна.

Любовь, проверенная временем,
‒ написала в Insta-stories девушка.

Instagram-stories дочери Ольги Сумской Анны / социальная сеть Instagram

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К слову, торжественное мероприятие пропустила родная сестра Ольги Наталья. Похоже, сестрам пока не удалось наладить родственные связи. Сама Ольга говорит, сестра просто занята.

Напомним,

Свадебная церемония Ольги Сумской и Виталия Борисюка / социальная сеть Instagram
 

 

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