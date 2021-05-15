Ольга Сумская во второй раз вышла замуж за Виталия Борисюка ‒ фото со свадебной церемонии
В этом году актриса Ольга Сумская с супругом Виталием Борисюком отмечает 25-ю годовщину свадьбы. В связи с этим событием знаменитости решили повторно обменяться клятвами.
Жених появился перед публикой в черно-белом костюме с бабочкой, а невеста предпочла одеть белое мерцающее платье, длинную белую фату и бежевые лодочки.
В Instagram снимком с церемонии поделилась младшая дочь пары Анна.
Любовь, проверенная временем,‒ написала в Insta-stories девушка.
Напомним,
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