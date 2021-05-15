Анастасия Приходько прокомментировала скандал с Константином Меладзе: На экран через диван

15 мая 2021 15:00 Катерина Даниленко
Анастасия Приходько прокомментировала скандал с Константином Меладзе: На экран через диван
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

Певица Анастасия Приходько стала на сторону продюсера.

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На днях многодетная мама Анастасия Приходько высказала своем мнение касательно скандала, который разгорелся вокруг ее бывшего продюсера Константина Меладзе. Артистка не понимает, почему Ани Лорак и другие звезды обвиняют мужчину в том, что он предлагал им интимные отношения в обмен на карьерный рост.

Исполнительница убеждена, что многие именно «через диван» и стали известными, однако сейчас с вершины славы имеют смелость называть негодяями тех, кто им помог. Сама же Приходько утверждает, что подобных предложений ни от Константина, ни от других продюсеров и общественных деятелей не получала.

Я вижу что стала участником скандала, который мне не нужен! По пунктам отвечаю. Это про тех, кто «на экран через диван» и всё, что связано с сексом»! И потом, после того, как стают известными, начинают рассказывать о том, какие негодяи те, кто их продвигал, ну-ну-ну, прям!!! Были условия, ты согласилась(«лся») на это в обмен на славу! Это собирательный образ. Я не говорила конкретно про Лорак. Я свечу не держала и мне не интересно, что там было. Но, дует все же был с В. Меладзе, работа с ним была,
‒ написала в Instagram звезда.

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Также знаменитость добавила, что сейчас не защищает и не поливает грязью никого из фигурантов скандала, а всего лишь отстаивает свою честь, так как сама была подопечной продюсера.

Меня зацепила фраза, что «все были согласны на эти условия». Я не «все», за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие, обобщать не надо. Свою историю я расскажу в случае, когда буду готова к очередному скандалу. Вполне возможно, это не произойдёт вовсе. А может это случится очень скоро.

Напомним,

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