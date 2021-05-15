Анастасия Приходько прокомментировала скандал с Константином Меладзе: На экран через диван
15 мая 2021 15:00
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram
Певица Анастасия Приходько стала на сторону продюсера.
Анастасия Приходько высказала своем мнение касательно скандала, который разгорелся вокруг ее бывшего продюсера Константина Меладзе. Артистка не понимает, почему Ани Лорак и другие звезды обвиняют мужчину в том, что он предлагал им интимные отношения в обмен на карьерный рост.
Исполнительница убеждена, что многие именно «через диван» и стали известными, однако сейчас с вершины славы имеют смелость называть негодяями тех, кто им помог. Сама же Приходько утверждает, что подобных предложений ни от Константина, ни от других продюсеров и общественных деятелей не получала.
Я вижу что стала участником скандала, который мне не нужен! По пунктам отвечаю. Это про тех, кто «на экран через диван» и всё, что связано с сексом»! И потом, после того, как стают известными, начинают рассказывать о том, какие негодяи те, кто их продвигал, ну-ну-ну, прям!!! Были условия, ты согласилась(«лся») на это в обмен на славу! Это собирательный образ. Я не говорила конкретно про Лорак. Я свечу не держала и мне не интересно, что там было. Но, дует все же был с В. Меладзе, работа с ним была,‒ написала в Instagram звезда.
Меня зацепила фраза, что «все были согласны на эти условия». Я не «все», за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие, обобщать не надо. Свою историю я расскажу в случае, когда буду готова к очередному скандалу. Вполне возможно, это не произойдёт вовсе. А может это случится очень скоро.
Напомним,