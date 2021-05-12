Алена Шоптенко рассказала о своем роковом решении

12 мая 2021 13:10 Юлия Туренко
Алена Шоптенко рассказала о своем роковом решении
Хореограф Алена Шоптенко
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Алена Шоптенко вспомнила студенчество.

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Звезды украинского шоу-бизнеса во время съемок интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» рассказывают о своих самых нелогичных или логичных поступках в жизни. 

Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко вспомнила ситуацию, в которой до сих пор не понимает, логично ли поступила.

После окончания учебы в Киевском лицее бизнеса самым логичным для меня было поступить в Киевский национальный экономический университет. Именно поэтому в 17 лет я оказалась там, – рассказывает Алена. – На втором курсе начала активно работать в сфере хореографии. Это произошло как раз после победы в шоу «Танці з зірками». Все годы учебы я параллельно работала. Университет не бросила, потому что понимала, что он действительно очень престижный, плюс, нужно получить высшее образование. Знала, что хочу заниматься только хореографией, но все-таки отучилась пять лет. Получила диплом магистра по специальности международные финансы. Честно говоря, до сих пор спрашиваю себя – это был логичный или нелогичный поступок? Кстати, недавно я получила второе высшее образование. На этот раз – хореографическое.

Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
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В шоу «Где логика?» Алена Шоптенко продемонстрировала еще и недюжинное логическое мышление. Она соревновалась в команде с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной против хореографов Влада Ямы и Жени Кота. 

Напомним, 

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