Алена Шоптенко рассказала о своем роковом решении
12 мая 2021 13:10
Хореограф Алена Шоптенко
пресс-служба Нового канала
За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) Алена Шоптенко вспомнила студенчество.
«Где логика?» рассказывают о своих самых нелогичных или логичных поступках в жизни.
Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко вспомнила ситуацию, в которой до сих пор не понимает, логично ли поступила.
После окончания учебы в Киевском лицее бизнеса самым логичным для меня было поступить в Киевский национальный экономический университет. Именно поэтому в 17 лет я оказалась там, – рассказывает Алена. – На втором курсе начала активно работать в сфере хореографии. Это произошло как раз после победы в шоу «Танці з зірками». Все годы учебы я параллельно работала. Университет не бросила, потому что понимала, что он действительно очень престижный, плюс, нужно получить высшее образование. Знала, что хочу заниматься только хореографией, но все-таки отучилась пять лет. Получила диплом магистра по специальности международные финансы. Честно говоря, до сих пор спрашиваю себя – это был логичный или нелогичный поступок? Кстати, недавно я получила второе высшее образование. На этот раз – хореографическое.
Хореограф Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko
Напомним,