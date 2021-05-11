Холостяк-11: Джессика призналась, платят ли девушкам за участие в шоу

11 мая 2021 16:10 Юлия Туренко
Холостяк-11: Джессика призналась, платят ли девушкам за участие в шоу
Участница проекта «Холостяк» Джессика
instagram.com/antoniajessica

Вот уже третий месяц в эфире канала СТБ с успехом транслируется 11сезон проекта «Холостяк».

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Традиционно самое романтическое шоу собирает высокие рейтинги. Все благодаря сексапильному главному герою Михаилу Заливако и неординарным участницам со всех уголков Украины. 

Но не обходиться проект «Холостяк» без слухов и скандальных заявлений. Кто-то обсуждает корыстные цели участниц, а кому-то интересны интимные моменты съемок. 

Но существуют среди зрителей и те, кто считает, что девушкам платят за участие в этом телепроекте. Правда ли это? На этот вопрос ответила участница 11 сезона – Джессика.

На своей странице в Инстаграм девушка призналась, получала ли она гонорар за участие в «Холостяке».

Конечно, «Холостяк», как и любое другое телешоу, имеет сюжетную линию. Но это не причина, не доверять его справедливости и искренности, ведь все конечные решения всегда были за Мишей и за каждой из девушек. Сначала мне было очень трудно находиться среди незнакомых людей, где не знаешь, кому можно доверять, и чувствуешь себя немного чужим, - пишет участница. - Но я быстро нашла общий язык с девушками и со съемочной группой, и мы почти сразу привыкли друг к другу. Девушкам на проект не платят. Ежедневно мы получали только суточные средства на продукты.

Участница проекта «Холостяк» Джессика / instagram.com/antoniajessica
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Также Джессика рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после завершения съемок.

И, если быть честным, то цену я потратила гораздо больше. Нам приходилось часто заказывать средства для ухода за кожей и волосами, ведь из-за постоянного макияжа и причесок, кожа подвергалась огромному «стресса». На самом деле, я совсем не ожидала, что стану одной из участниц шоу, потому что прислала свою анкету за 2−3 недели до старта съемок. Проект был для меня настоящим испытанием, но все эмоции, моменты и чувства, которые я пережила за эти недели, я восприняла, как новый жизненный опыт, - подытожила «холостячка».

Напомним, 

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