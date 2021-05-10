Затерянный мир: Мегаполис исчез с лица Земли – все указывает на атомный взрыв

Эксклюзив 10 мая 2021 20:10 Юлия Туренко
Затерянный мир: Мегаполис исчез с лица Земли – все указывает на атомный взрыв
Затерянный мир: Мегаполис исчез с лица Земли – все указывает на атомный взрыв
пресс-служба

На другом конце Земли ученые нашли радиоактивно загрязненный город, где 4 тысячи лет назад могла произойти атомная катастрофа. Узнавали подробности журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

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Почти сто лет назад археологи обнаружили в малозаселенном регионе Пакистана руины гигантского города Мохенджо Дара. Технологии строительства впечатляли! Четыре тысячи лет назад там уже были публичные бани, канализация и водоснабжение. Историки уверены, там проживало более 35 000 человек, но в мегаполисе откопали только полсотни скелетов. Их положение говорило о том, что смерть застала людей врасплох.

Во время раскопок ученые обнаружили оплавленные камни и керамику, которые превратились в стекло. Исследования показали, что керамика подверглась воздействию температур до 2000 градусов. Такого жара можно было достичь в горниле, но никак не на открытой местности.

Ответ удалось получить после событий 6 августа 1945 года, когда бомба «Малыш» разорвалась в 600 километрах над Хиросимой. В эпицентре ядерного взрыва сформировался огненный шар с температурой 4000 °C. Все превратилось в пепел. За пять минут погибло 70 000 человек.

После ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки археологи поняли, каким образом можно объяснить странные разрушения в Мохенджо Даро. Британский исследователь Дэвид Дэвенпорт пришел к выводу, что Мохенджо Даро вполне мог быть мифологическим городом Ланка, об уничтожении которого рассказывает древний индийский эпос «Рамаяна»:

Грохот был подобен грому от тысячи барабанов. Затем начались ожесточенные взрывы и сотни огненных вихрей. Слоны загорались от жара. Погибшие были изуродованы адским огнем так, что больше не напоминали людей.

Некоторые ученые уверены, что это и есть описание ядерного взрыва. Именно это упоминание может объяснить, почему камни превратились в стекло. Однако, кто четыре тысячи лет назад мог владеть такими технологиями, остается загадкой.

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