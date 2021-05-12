Эшли Тисдейл впервые показала публике лицо своей дочери – фото

В 2021 году жизнь Эшли Тисдейл заиграла новыми красками.

Приятная причина тому – рождение первенца. В конце марта Эшли Тисдейл вместе со своим супругом Кристофером Френчем стали родителями замечательной девочки.

Все это время Эшли следовала примеру своих коллег-родителей – не показывала публике свою наследницу. Но на днях актриса решила сделать своим поклонникам неожиданный сюрприз.

Дочь Эшли Тисдейл / instagram.com/ashleytisdale

На своей странице в Инстаграм Тисдейл опубликовала серию фотографий, на которых во всей красе показала свою дочь Джупитер. В кадре малышка позировала сама и на руках у отца.

В комментариях к снимкам Эшли призналась, что быть мамой – крайне сложно. Звезда полностью осознала это только тогда, когда сама оказалась в новом статусе.

Эта маленькая леди сделала меня мамой! – пишет звезда. – Я не ожидала, что она будет такой красивой. Матери, вы действительно богини, а одинокие мамы – мои супергерои.

Муж Эшли Тисдейл с дочкой / instagram.com/ashleytisdale

Напомним,