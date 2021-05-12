Эшли Тисдейл впервые показала публике лицо своей дочери – фото
12 мая 2021 19:00
Актриса Эшли Тисдейл
instagram.com/ashleytisdale
В 2021 году жизнь Эшли Тисдейл заиграла новыми красками.
Эшли Тисдейл вместе со своим супругом Кристофером Френчем стали родителями замечательной девочки.На своей странице в Инстаграм Тисдейл опубликовала серию фотографий, на которых во всей красе показала свою дочь Джупитер. В кадре малышка позировала сама и на руках у отца.Напомним,
Все это время Эшли следовала примеру своих коллег-родителей – не показывала публике свою наследницу. Но на днях актриса решила сделать своим поклонникам неожиданный сюрприз.
Дочь Эшли Тисдейл / instagram.com/ashleytisdale
Эта маленькая леди сделала меня мамой! – пишет звезда. – Я не ожидала, что она будет такой красивой. Матери, вы действительно богини, а одинокие мамы – мои супергерои.
Муж Эшли Тисдейл с дочкой / instagram.com/ashleytisdale