Эшли Тисдейл впервые стала мамой: известно имя малыша

25 марта 2021 15:10 Юлия Туренко
Эшли Тисдейл впервые стала мамой: известно имя малыша
Актриса Эшли Тисдейл
instagram.com/ashleytisdale

В жизни Эшли Тисдейл произошло радостное событие.

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23 марта в семье Эшли Тисдейл случилось пополнение. В одном из частных роддомов звезда родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью с публикой поделилась сама счастливая мама. Эшли сообщила, что она вместе с мужем Кристофером Френчем стали родителями девочки.

Новоиспеченные родители также не стали скрывать имя малышки. Девочку Эшли и Кристофер решили назвать Джупитер Айрис.

Эшли Тисдейл с дочкой / instagram.com/ashleytisdale
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На нежной первой фотографии, которой Тисдейл поделилась на своей странице в Инстаграм, новорожденная девочка своей маленькой ручкой держит маму за руку.

Напомним,

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