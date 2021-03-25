Эшли Тисдейл впервые стала мамой: известно имя малыша
25 марта 2021 15:10
Юлия Туренко
Актриса Эшли Тисдейл
instagram.com/ashleytisdale
В жизни Эшли Тисдейл произошло радостное событие.
23 марта в семье Эшли Тисдейл случилось пополнение. В одном из частных роддомов звезда родила
крепкого и здорового первенца.
Радостной новостью с публикой поделилась сама счастливая мама. Эшли сообщила, что она вместе с мужем Кристофером Френчем стали родителями девочки.
Новоиспеченные родители также не стали скрывать имя малышки. Девочку Эшли и Кристофер решили назвать Джупитер Айрис.
Эшли Тисдейл с дочкой / instagram.com/ashleytisdale
На нежной первой фотографии, которой Тисдейл поделилась на своей странице в Инстаграм, новорожденная девочка своей маленькой ручкой держит маму за руку.
Напомним,