Актер сериалов "Слуга народа" и "Мотыльки" Виктор Сарайкин хотел покончить жизнь самоубийством

24 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
Актер сериалов
Актер Виктор Сарайкин
kino-teatr.ru

Виктор Сарайкин рассказал, почему в самом расцвете сил пытался покончить жизнь самоубийством, и какая случайность спасла ему жизнь.

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Актер, сыгравший Петра Голобородько в "Слуге народа", Жеку в сериале "День рождения Буржуя", полковника Петрова в фильме "Мотыльки" и во многих других популярных фильмах и сериалах, Виктор Сарайкин сейчас ведет активный образ жизни. Несмотря на постоянную занятость или усталось после рабочего дня, он не ленится сесть на велосипед, или с самого раннего утра сделать пробежку.

Об этом и многом другом 61-летний актер рассказал в программе ЖВЛ. Виктор не стал скрывать, что в его жизни было разное, даже алкоголизм.

Кадр из фильма "правила угона": актер Виктор Сарайкин / kino-teatr.ru

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Послужила этому безработица, которая ожидала актера по возвращении из армии. Он ругал себя за то, что не может найти работу, в тот момент, когда карьера его супруги Нины шла вверх. И Сарайкин стал заглядывать в бутылку.

В один из таких дней актер решил покончить жизнь самоубийством. Однако решится на такое по трезвому он не смог. Напившись водки и будучи пьяным, Виктор наглотался таблеток.

Тогда его жизнь спас маленький сын. Матвей вовремя вернулся в квартиру за мячом, и увидел отца, лежащего на полу.

Я выпил все таблетки, – вспоминает актер. – Я думал, что я умру и когда Нина приедет, – меня уже похоронят, она выйдет замуж и будет жить счастливо. Я не буду ей мешать.

После съемок в сериале "День рождения Буржуя" Виктор Сарайкин стал узнаваемым. Однако карьера актера складывалась по-разному, то подбрасывала вверх, то опускала вниз. Однако он уже не сломался.

Напомним,

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личная жизнь звезд Слуга народа новости самоубийство Виктор Сарайкин суицид ЖВЛ

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