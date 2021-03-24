Жена Дзидзьо рассказала о романе мужа с Олей Цибульской

Похоже, что у Дзидзьо и его жены Ярославы - кризис в отношениях.

На подобные мысли поклонников Дзидзьо наталкивают высказывания Ярославы, которые она озвучивала в двух своих последних интервью украинским телеканалам.

Сначала Ярослава рассказала, почему у них с мужем нет детей. Теперь же женщина решила впервые прокомментировать слухи о романе Дзидзьо с известной украинской певицей.

Речь идет об Оле Цибульской, с которой певец знаком уже более 15 лет. При этом артистов друг с другом познакомила именно Ярослава. За это время они успели записать дуэт, а также стать кумовьями.

Но даже этот факт «родства» не смог снять подозрения публики в том, что пару связывает больше чем дружба. Да и сама Оля не опровергала догадки поклонников и заявления журналистов. Наоборот, таким образом певица подогревала к себе интерес.

Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играются моей жизнью, мной играются, - заявила в интервью проекта «Олицкая» в YouTube Ярослава. - Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого свой путь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами.

Дзидзьо и Slavia / instagram.com/slavia_official

Отреагировала Ярослава и на слухи о том, что Дзидзьо может являться отцом сына Оли Цибульской.

Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же – сын его, а похож на Дзидзьо, – говорит девушка.

Напомним,