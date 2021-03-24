Жена Дзидзьо рассказала о романе мужа с Олей Цибульской

24 марта 2021 17:40 Юлия Туренко
Жена Дзидзьо рассказала о романе мужа с Олей Цибульской
Жена Дзидзьо Slavia
instagram.com/slavia_official

Похоже, что у Дзидзьо и его жены Ярославы - кризис в отношениях.

Читайте такжеТина Кароль показала талисман, который носит с собой в память о муже
На подобные мысли поклонников Дзидзьо наталкивают высказывания Ярославы, которые она озвучивала в двух своих последних интервью украинским телеканалам.

Сначала Ярослава рассказала, почему у них с мужем нет детей. Теперь же женщина решила впервые прокомментировать слухи о романе Дзидзьо с известной украинской певицей.

Речь идет об Оле Цибульской, с которой певец знаком уже более 15 лет. При этом артистов друг с другом познакомила именно Ярослава. За это время они успели записать дуэт, а также стать кумовьями. 

Но даже этот факт «родства» не смог снять подозрения публики в том, что пару связывает больше чем дружба. Да и сама Оля не опровергала догадки поклонников и заявления журналистов. Наоборот, таким образом певица подогревала к себе интерес.

Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играются моей жизнью, мной играются, - заявила в интервью проекта «Олицкая» в YouTube Ярослава. - Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого свой путь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами.

Дзидзьо и Slavia / instagram.com/slavia_official
Читайте такжеМАСКА: игривый Андрей Данилко поприставал к участнице: Она молоденькая, она хочет
Отреагировала Ярослава и на слухи о том, что Дзидзьо может являться отцом сына Оли Цибульской.

Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же – сын его, а похож на Дзидзьо, – говорит девушка.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Оля Цибульская социальные сети Дзидзьо новости романы звезд SLAVIA

Материалы по теме

Анна Седокова решила сменить фамилию и начала поститься
Новости

Анна Седокова решила сменить фамилию и начала поститься
Пес 6 сезон: фотоподборка со съемок детективного сериала
Новости

Пес 6 сезон: фотоподборка со съемок детективного сериалаЭксклюзив
Андрей Чернышов про работу над сериалом «Любовь Веры» и залог счастливого брака
Интервью

Андрей Чернышов про работу над сериалом «Любовь Веры» и залог счастливого бракаЭксклюзив
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK