МАСКА: игривый Андрей Данилко поприставал к участнице: Она молоденькая, она хочет

В грандиозном шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу на канале «Украина» с ведущим Владимиром Остапчуком, остались нерассекреченными семь участников.

Среди них – невероятно милый Циклоп. Звездные детективы считают, что в этом образе замаскировались певицы Michelle Andrade или Jerry Heil, а вот у зрителей есть еще одна версия – Анна Тринчер. Кто бы там ни был, одно понятно точно: эта героиня кокетливая и хитрая, ведь перед ее чарами не устоял сам Андрей Данилко

В девятом эфире гипершоу «МАСКА» Циклоп поразил проникновенным исполнением песни «Она не твоя». DZIDZIO убежден, что там скрывается Jerry Heil. Выступление очень понравилось звездным детективам, а участница решила пообщаться с ними. Самая милая героиня проекта предложила Андрею Данилко ее обнять, чтобы тот стал немного счастливее.

Иногда вы такой серьезный, что аж тошнит. Если вы меня обнимете, то станете сразу счастливее. Обещаю! – сказал Циклоп в эфире канала «Украина».

Артист согласился, но похоже, у него был свой хитрый план – не только обнять пушистую участницу, но и попробовать снять с нее маску.

Это Michelle Andrade, – заверил Данилко. – Я вам обещаю, что если это все-таки она, я веду ее в детский ресторан в Киеве.

Однако Циклоп неожиданно заявил, что артист говорит умные вещи лучше, чем обнимается. Тогда Оля Полякова опровергла версию Данилко. Она считает, что в этом образе кроется взрослая, умная, хитрая женщина.

Оля, она молоденькая, она хочет. Это я так – по-пенсионерски, – отметил Андрей Данилко.

После этого он бросился изо всех сил обнимать героиню, так что та едва устояла на ногах.

После увиденного Владимир Остапчук отметил, что теперь артист обязан жениться на Циклопе. Но Данилко решил подколоть и самого ведущего и начал его щекотать.

Тогда уже NK | Настя Каменских направилась к сцене, чтобы вернуть коллегу на свое место за столом. Но он решил поприставать и к Насте.

Боже, что это творится? Кто накормил Данилко виагрой? – пошутила Оля Полякова, рассмешив зрителей.

Чем еще будут удивлять звездные детективы и участники гипершоу «МАСКА»? И какая знаменитость замаскировалась в образе Циклопа?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,