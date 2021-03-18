МАСКА: Андрея Данилко застукали на съемках за объятиями с эксцентричной женщиной
На съемочной площадке грандиозного шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», Андрея Данилко заметили за объятиями с очень эксцентричной личностью.
Оказывается, это вовсе не женщина, а ведущий шоу Владимир Остапчук, который вновь поражает невероятным перевоплощением. В эту субботу в эфире канала «Украина» он предстанет в образе миллионерши донны Розы из всем известной киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Это самый сложный образ из всех, которые мне приходилось примерять на съемках шоу «МАСКА». Чтобы превратить меня в донную Розу, наши гримеры специально делали слепок и в течение 4 часов накладывали пластический грим, – признается Владимир Остапчук. – В результате у меня полностью изменилась мимика. У нас с Олегом Винником гримерки рядом, и когда он меня увидел, сказал, что это я на выходные поехал к маме и немного там разъелся. В начале шоу я станцую страстное танго, но не с Андреем Данилко. С кем? Смотрите в эфире канала «Украина» в эту субботу в 21:00.
Напомним,