МАСКА: Андрея Данилко застукали на съемках за объятиями с эксцентричной женщиной

18 марта 2021 11:40 Юлия Туренко
МАСКА: Андрея Данилко застукали на съемках за объятиями с эксцентричной женщиной
Певец Андрей Данилко
пресс-служба канала Украина

На съемочной площадке грандиозного шоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на канале «Украина», Андрея Данилко заметили за объятиями с очень эксцентричной личностью.

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Длинное бархатное платье, пушистое боа, игривые локоны и пухленькие щечки – кто эта таинственная незнакомка, которая похитила сердце Андрея Данилко? Ведь артист не стесняется обниматься с ней на публике – прямо на сцене проекта «МАСКА» с многомиллионной аудиторией.

Оказывается, это вовсе не женщина, а ведущий шоу Владимир Остапчук, который вновь поражает невероятным перевоплощением. В эту субботу в эфире канала «Украина» он предстанет в образе миллионерши донны Розы из всем известной киноленты «Здравствуйте, я ваша тетя!»

Это самый сложный образ из всех, которые мне приходилось примерять на съемках шоу «МАСКА». Чтобы превратить меня в донную Розу, наши гримеры специально делали слепок и в течение 4 часов накладывали пластический грим, – признается Владимир Остапчук. – В результате у меня полностью изменилась мимика. У нас с Олегом Винником гримерки рядом, и когда он меня увидел, сказал, что это я на выходные поехал к маме и немного там разъелся. В начале шоу я станцую страстное танго, но не с Андреем Данилко. С кем? Смотрите в эфире канала «Украина» в эту субботу в 21:00.

Владимир Остапчук и Андрей Данилко / пресс-служба канала Украина
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Что заставило Андрея Данилко обниматься с донной Розой? Чем будут удивлять участники-маски на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Напомним, 

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