Василиса Фролова рассказала, почему уже 9-й день после рождения первенца пребывает в роддоме
7 марта Василиса Фролова впервые стала мамой.
Как прошли роды – звезда не рассказывала в соцсетях. Однако Василиса уже 9-й день пребывает с малышом в роддоме. Почему ее с ребенком до сих пор не выписывают, Фролова рассказала в Инстаграм-сториз.
О том, почему мы так долго находимся в роддоме, – так решают врачи, когда надо подтянуть некоторые показатели, – пишет в Сети телеведущая. – Лучше это делать под наблюдением специалистов. Ну и еще я должна привыкнуть к своим новым формам!
Больше никаких других подробностей Василиса Фролова не раскрыла. А тем временем свой блог новоиспеченная мама наполняет фотографиями, на которых она запечатлена еще беременной. Ведь свое "положение" телеведущая долго скрывала от публики, и в архивах имеется множество трогательных снимков с животиком.
Напомним,