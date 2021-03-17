Василиса Фролова рассказала, почему уже 9-й день после рождения первенца пребывает в роддоме

17 марта 2021 10:50 Юлия Туренко
Василиса Фролова рассказала, почему уже 9-й день после рождения первенца пребывает в роддоме
Телеведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova

7 марта Василиса Фролова впервые стала мамой.

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У 43-летней телеведущей и ее возлюбленного, украинского продюсера Дмитрия Котеленца, родился сын. Мальчика пара назвала Родионом.

Как прошли роды – звезда не рассказывала в соцсетях. Однако Василиса уже 9-й день пребывает с малышом в роддоме. Почему ее с ребенком до сих пор не выписывают, Фролова рассказала в Инстаграм-сториз.

О том, почему мы так долго находимся в роддоме, – так решают врачи, когда надо подтянуть некоторые показатели, – пишет в Сети телеведущая. – Лучше это делать под наблюдением специалистов. Ну и еще я должна привыкнуть к своим новым формам!

Василиса Фролова с сыном / instagram.com/vasyafrolova

Больше никаких других подробностей Василиса Фролова не раскрыла. А тем временем свой блог новоиспеченная мама наполняет фотографиями, на которых она запечатлена еще беременной. Ведь  свое "положение" телеведущая долго скрывала от публики, и в архивах имеется множество трогательных снимков с животиком.

Беременная Василиса Фролова на фотосессии / instagram.com/vasyafrolova

Напомним,

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