Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка

16 марта 2021 13:05 Юлия Туренко
Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка
Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой
instagram.com/duchess.catherinee

Наконец-то внимание публики может переключиться с Меган Маркл на других членов и родственников британской королевской семьи.

Читайте такжеМАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021
На минувшей неделе все мировые СМИ взорвало неожиданное и очень резонансное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, в котором пара раскрыла нелицеприятные детали жизни королевской семьи.

Однако сегодня приятными новостями публику порадовала младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа. Вечером 15 марта женщина вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом во второй раз стали родителями.

У Пиппы и Джеймса родилась девочка, вес которой составил 2 900 грамм. Малышку счастливые родители решили назвать в честь британского монарха – Грейс Элизабет Джун Мэттьюс.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, – сообщает издание Hello со ссылкой на свои источники.

Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой / instagram.com/duchess.catherinee
Читайте такжеЛилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
Первого ребенка Пиппа родила в 2018 году. Мальчика назвали Артуром. Таким образом маленькая Грейс Элизабет Джун стала пятым внуком Кэрол и Майкла Миддлтонов. 

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Кейт Миддлтон социальные сети Пиппа Миддлтон новости британская королевская семья роды звезд

Материалы по теме

Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса
Новости

Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса
Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
Новости

Лилия Ребрик рассказала, как перенесла коронавирус
С кем поведешься: смотреть онлайн 11 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 11 серию
Стосується кожного: Пока смерть не разлучит (эфир от 17.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Пока смерть не разлучит (эфир от 17.03.2021)

Популярное на сайте

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Популярное видео

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK