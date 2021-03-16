Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка

Наконец-то внимание публики может переключиться с Меган Маркл на других членов и родственников британской королевской семьи.

На минувшей неделе все мировые СМИ взорвало неожиданное и очень резонансное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, в котором пара раскрыла нелицеприятные детали жизни королевской семьи.

Однако сегодня приятными новостями публику порадовала младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа. Вечером 15 марта женщина вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом во второй раз стали родителями.

У Пиппы и Джеймса родилась девочка, вес которой составил 2 900 грамм. Малышку счастливые родители решили назвать в честь британского монарха – Грейс Элизабет Джун Мэттьюс.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, – сообщает издание Hello со ссылкой на свои источники.

Кейт Миддлтон с сестрой Пиппой / instagram.com/duchess.catherinee

Первого ребенка Пиппа родила в 2018 году. Мальчика назвали Артуром. Таким образом маленькая Грейс Элизабет Джун стала пятым внуком Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Напомним,