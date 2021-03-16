Сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка
Наконец-то внимание публики может переключиться с Меган Маркл на других членов и родственников британской королевской семьи.
Однако сегодня приятными новостями публику порадовала младшая сестра Кейт Миддлтон – Пиппа. Вечером 15 марта женщина вместе со своим мужем Джеймсом Мэттьюсом во второй раз стали родителями.
У Пиппы и Джеймса родилась девочка, вес которой составил 2 900 грамм. Малышку счастливые родители решили назвать в честь британского монарха – Грейс Элизабет Джун Мэттьюс.
Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, – сообщает издание Hello со ссылкой на свои источники.
Напомним,