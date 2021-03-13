МАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021

13 марта 2021 22:57 Юлия Туренко
МАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021
МАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021
пресс-служба

13 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

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Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 8 выпуске на сцене шоу выступили 5 участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар и невероятно милый Циклоп.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 8 выпуске в номинацию попали Мольфар и Буряк. К сожалению, шоу покинул Мольфар.

МАСКА: кто покинул шоу в 8 выпуске от 13.03.2021 / пресс-служба

Искренность Мольфара вызвала у звездных детективов шоу «МАСКА» множество эмоций, но однозначного мнения, относительно личности, которая скрывалась под маской, не было. Так, DZIDZIO увидел в Мольфаре актера Алексея Вертинского, Оля Полякова – певца Василия Бондарчука, а Олег Винник и Андрей Данилко уверяли, что под костюмом скрывается ведущий Павел Костицын.

Я только сегодня заметил такую особенность, что именно Мольфар поет с большим удовольствием, как будто он всю жизнь хотел быть певцом, но имеет другую профессию. Но все равно, я думаю, что этот человек связан с мистикой! Считаю, что это ведущий Павел Костицын! Хотя, когда поет – это вообще не он. Правда, я никогда не слышал, как он поет, – поделился звездный детектив шоу «МАСКА» Андрей Данилко.

Кто скрывался за образом Мольфара – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Волка – читайте по ссылке.

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