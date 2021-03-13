МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Волка

13 марта 2021 22:00 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Волка
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Волка
пресс-служба

13 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Волка.

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13 марта на канале Украина в эфир вышел 8 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило пять постоянных участников группы Б: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар и невероятно милый Циклоп

В восьмом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – стильным и сексуальным Волком. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Волк – гость масштабного шоу «МАСКА».

Во время номера детективы отметили, что Волк очень круто танцует и комфортно чувствует себя на сцене. Оля Полякова предположила, что под маской могут быть ALEKSEEV или Виталий Козловский. NK | Настя Каменских назвала имя MELOVIN, а DZIDZIO считает, что это Макс Барских. Олег Винник поддержал версию коллеги.

Без балета, без ничего он держал на себе всю песню. Я даже забыл, что надо его угадывать, – восторженно сказал Андрей Данилко о выступлении Волка. – Я тоже думаю, что там Макс Барских.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Волка скрывался певец Макс Барских.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Волка / пресс-служба

Невероятную пластику Макса Барских и вправду не узнать было сложно.

Признаюсь, мне было сложно попытаться выйти из себя и изобразить Волка. И по ходу у меня это не получилось, да? Но я рад, что меня отгадали, – значит, меня невозможно не узнать, – прокомментировал Макс Барских. – Впечатления от выступления потрясающие. Честно говоря, никогда не ожидал, что приму участие в таком шоу. Но это было круто, я поэкспериментировал с музыкой. Конечно, в костюме жарко и неудобно, практически ничего не видно, поэтому переживал, что могу сбиться или споткнуться, но все прошло хорошо.

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