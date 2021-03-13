Холостяк-11: сразу 9 участниц покинули шоу во 2 выпуске от 12.03.2021

13 марта 2021 01:00 Юлия Крутиева
Холостяк-11: сразу 9 участниц покинули шоу во 2 выпуске от 12.03.2021
Холостяк-11: кто покинул шоу во 2 выпуске от 12.03.2021
instagram.com/holostyakstb

12 марта на телеканале СТБ в эфир вышел 2 выпуск романтического проекта Холостяк-11.

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На проекте "Холостяк-11" состоялись первые свидания сезона. Михаил Заливако приглашал на индивидуальные и групповые свидания претенденток на свое сердце. Встречи и общения с девушками помогало Холостяку сделать свой выбор.

Кто-то из участниц покидал проект прямо со свидания, другие же отправлялись домой с Церемонии роз.

К сожалению, во 2 выпуске Холостяк решил попрощаться сразу с девятью девушками:

Елена

Лена / instagram.com/holostyakstb

Ксения

Ксения / instagram.com/holostyakstb

Ольга

Оля / instagram.com/holostyakstb

Валентина

Валентина / instagram.com/holostyakstb

Валентина

Валентина / instagram.com/holostyakstb

Дана

Дана / instagram.com/holostyakstb

Хана

Хана / instagram.com/holostyakstb

Анна

Аня

Ульяна

Ульяна

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СТБ Холостяк кто покинул шоу новости телешоу телешоу 2021 Холостяк-11 Михаил Заливако

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