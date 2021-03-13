Холостяк-11: сразу 9 участниц покинули шоу во 2 выпуске от 12.03.2021
13 марта 2021 01:00
Холостяк-11: кто покинул шоу во 2 выпуске от 12.03.2021
instagram.com/holostyakstb
12 марта на телеканале СТБ в эфир вышел 2 выпуск романтического проекта Холостяк-11.
"Холостяк-11" состоялись первые свидания сезона. Михаил Заливако приглашал на индивидуальные и групповые свидания претенденток на свое сердце. Встречи и общения с девушками помогало Холостяку сделать свой выбор.
Кто-то из участниц покидал проект прямо со свидания, другие же отправлялись домой с Церемонии роз.
К сожалению, во 2 выпуске Холостяк решил попрощаться сразу с девятью девушками:
Елена
Лена / instagram.com/holostyakstb
Ксения
Ксения / instagram.com/holostyakstb
Ольга
Оля / instagram.com/holostyakstb
Валентина
Валентина / instagram.com/holostyakstb
Валентина
Валентина / instagram.com/holostyakstb
Дана
Дана / instagram.com/holostyakstb
Хана
Хана / instagram.com/holostyakstb
Анна
Аня
Ульяна
Ульяна