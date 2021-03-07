Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

12 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Холостяк-11.

Смотрите во 2 выпуске шоу Холостяк-11 : Первые свидания сезона уже сегодня! Холостяк пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце. И вместе с девушками отправится в путешествие по Киеву на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении. А помогать изучать город Холостяку будут его спутницы.

Кроме того, одной из участниц посчастливится пойти с Холостяком на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после – спутницу Холостяка ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга!

2 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 12.03.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.