Dizel Night: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

6 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 1 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 1 выпуске шоу Dizel Night : Зрителей ждет разнообразие жанров и шоу-бурлеск с хорошим юмором, песнями, пародиями, номерами и звездными гостями. Селебрити будут состязаться в батлах, играть в музыкального крокодила и многое другое. «Dizel Night» покажет пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу.

В первой программе в гостях будет непревзойденная NK, зрители увидят пародии на ведущего романтического реалити «Холостяк», только вышедший клип Тины Кароль «Скандал» и даже Президента Владимира Зеленского.

1 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 6 марта в 22:20 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.