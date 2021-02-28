Dizel Night: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
6 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night. 1 выпуск шоу Дизель Найт смотрите онлайн на tv.ua
В первой программе в гостях будет непревзойденная NK, зрители увидят пародии на ведущего романтического реалити «Холостяк», только вышедший клип Тины Кароль «Скандал» и даже Президента Владимира Зеленского.
1 выпуск юмористического вечернего шоу Dizel Night смотрите 6 марта в 22:20 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.