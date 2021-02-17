Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу

17 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу
Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ совместно с «Дизель Студио» готовит особый весенний подарок для телезрителей.

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6 марта в эфире СТБ состоится премьера вечернего шоу «Dizel Night», у которого нет аналогов в Украине. Это будет субботнее праймовое шоу с хорошим юмором, песнями, пародиями, номерами и звездными гостями.

Ведущими «Dizel Night» стали любимые зрителями звезды – Григорий Решетник, Дмитрий Танкович и Егор Крутоголов.

СТБ всегда был телеканалом лучших шоу и уникальных реалити. Создавая наши проекты, мы всегда ориентировались на запрос аудитории, поэтому уже давно были в поиске юмористического проекта, который объединит у экранов всю страну. Совместно с нашим партнером «Дизель Студио» мы разработали вечернее юмористическое шоу, которое впитало в себя лучшие международные практики. И уже в марте ждем всех на премьеру нового проекта «Дизель Найт» – это будет веселое, порой неожиданное, но очень яркое субботнее праймовое шоу в лучших традициях СТБ и «Дизель Студио», – комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу / пресс-служба канала СТБ

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Каждый выпуск «Dizel Night» будет состоять из нескольких ярких рубрик: интерактивы с селебрити, скетчи, звездные батлы, музыкальный крокодил, пародии на известные проекты украинских телеканалов, а также иллюзии и магию, которые станут красивым элементом большого шоу.

«Дизель Студио» всегда были свободны в своем творчестве, тематике, подаче, но часто от реализации всех задумок нас сдерживал эстрадный формат. Ведь мы снимаем «Дизель Шоу» в огромном зале, где сидит 4 тысячи людей и все должны видеть, что происходит на сцене. А нам очень хотелось снимать разные скетчи, делать подсъемки, менять декорации, как в кино, играться со сменой внешности актеров. Все это возможно реализовать в большом студийном шоу. Вместе с руководством СТБ мы поняли, что именно такой формат актуален для их зрителя. СТБ это канал больших, успешных и красивых шоу: «Х-фактор», «Холостяк» и «Холостячка», «Україна має талант», «Танцуют все!». Мы надеемся, что нам удалось взять все самое лучшее и реализовать в нашем новом проекте. «Dizel Night» — это разнообразие жанров, это шоу-бурлеск, который, по нашему мнению, очень подходит СТБ. Будет в нем и социальная составляющая, ведь мы не изменяем своему принципу – создавать народное шоу! Мы хотим, чтобы в субботу вечером у экранов собирался зритель, который действительно хочет отдохнуть, расслабиться и даже над чем-то задуматься, – рассказал шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Dizel Night: на СТБ стартует новое вечернее юмористическое шоу / пресс-служба канала СТБ

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Для производства шоу задействованы два больших павильона в Киевской области площадью 800 и 2000 кв.м. Декорации весом 4 тонны и высотой с трехэтажный дом разрабатывали с осени прошлого года. На постройку ушло 10 дней. Декорации разделены на 3 зоны. Приветственную, где будут эффектно появляться ведущие и звезды. Гостевую – зону интервью. И игровую – с подвижным экраном.  Каждый выпуск в студии будет более 100 зрителей: фанаты, приглашенные звезды и актеры массовых сцен. Хронометраж одного выпуска 90 минут.

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