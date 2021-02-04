Папа рулит: на телеканале ТЕТ выйдет продолжение ситкома

4 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
Папа рулит: на телеканале ТЕТ выйдет продолжение ситкома
Папа рулит: на телеканале ТЕТ выйдет продолжение ситкома
пресс-служба

15 февраля на ТЕТ в 18:15 состоится премьера новых и любимых серий комедийного сериала «Папа рулит», который является адаптацией американского ситкома канала CBS.

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По сюжету, зрители знакомятся с многодетной семьей, где мама Настя (Екатерина Варченко) решила заняться собственной карьерой и поэтому все домашние заботы переложила на своего мужа Сашу (Александр Станкевич). Режиссер сериала Алла Грушко поделилась, что успех сериала связан с тем, что все сложности и проблемы, которые возникают между героями, решаются только с помощью любви. Это тот месседж, которого не хватало аудитории.

Папа рулит / пресс-служба

Если в первых сезонах «Папа рулит» зритель подружился с героями сериала, то сейчас пришло время породниться. Саша и Настя очень открытые люди, поэтому с самого начала они делились многими своими проблемами. Теперь зритель узнает об истинных скелетах в шкафу, которые героям ситкома точно не скрыть. Если раньше самым большим ужасом Саши было остаться наедине с дочерью, у которой впервые начались критические дни, то в этот раз он окажется в ловушке – Катя убежит из дома, Настя станет главной на стройке, Даня едва не разобьет автомобиль, а Ева... Ева, как всегда, просто лапочка. В новом сезоне самые большие изменения произойдут в жизни Марка. Они довольно трагические и неожиданные. Думаю, благодаря им Марк может стать новым фаворитом аудитории, – рассказала Алла.

Папа рулит / пресс-служба

Включай всей семьей телеканал ТЕТ 15 февраля в 18:15 и насладись смешными жизненными ситуациями, которые произойдут с любимыми героями!

Напомним,

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