Папа рулит: на телеканале ТЕТ выйдет продолжение ситкома
15 февраля на ТЕТ в 18:15 состоится премьера новых и любимых серий комедийного сериала «Папа рулит», который является адаптацией американского ситкома канала CBS.
Если в первых сезонах «Папа рулит» зритель подружился с героями сериала, то сейчас пришло время породниться. Саша и Настя очень открытые люди, поэтому с самого начала они делились многими своими проблемами. Теперь зритель узнает об истинных скелетах в шкафу, которые героям ситкома точно не скрыть. Если раньше самым большим ужасом Саши было остаться наедине с дочерью, у которой впервые начались критические дни, то в этот раз он окажется в ловушке – Катя убежит из дома, Настя станет главной на стройке, Даня едва не разобьет автомобиль, а Ева... Ева, как всегда, просто лапочка. В новом сезоне самые большие изменения произойдут в жизни Марка. Они довольно трагические и неожиданные. Думаю, благодаря им Марк может стать новым фаворитом аудитории, – рассказала Алла.
Включай всей семьей телеканал ТЕТ 15 февраля в 18:15 и насладись смешными жизненными ситуациями, которые произойдут с любимыми героями!
Напомним,