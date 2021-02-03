Макс Барских – откровенно о психологическом давлении на Фабрике звезд, резании вен и выхода из депрессии

3 февраля 2021 15:10 Юлия Крутиева
Макс Барских – откровенно о психологическом давлении на Фабрике звезд, резании вен и выхода из депрессии
Певец Макс Барских
instagram.com/max_barskih

Певец Макс Барских дал откровенное интервью Арману Давлетярову, в котором рассказал о закулисных играх проекта "Фабрика звезд", любви к Светлане Лободе и многом другом.

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В 2008 году молодой парень Макс Барских попал на проект "Фабрика звезд". Своей харизмой и эксцентричностью он покорил комиссию и легко прошел кастинг в шоу. Однако то, что происходило на "Фабрике", сказалось на психологическом состоянии артиста.

Было очень сильное психологическое давление на проекте "Фабрика звезд". Там происходили закулисные интриги и игры, чтобы повышать рейтинги. Это в коробочке коробочка, в которой максимально происходит давление на психику человека, для того, чтобы он сходил с ума и приносил рейтинги каналу. Нас будили по утрам ультразвуками, "рамштайнами", заканчивали в 2 часа ночи и в 6 утра нам нужно было быть уже на хореографии. И это делалось специально, чтобы все сходили с ума. И поэтому я, когда вышел из этого проекта, мне тогда было 18 лет, заметил, что я немного сумасшедший.

instagram.com/max_barskih

Интервьюер вспомнил громкий инцидент, где Макс себе резал вены на концерте, и спросил: был ли это спродюсированный шаг, чтобы привлечь внимание, или это был отчаянный шаг?

Это был дурацкий, глупый, необдуманный поступок, который после оправдался как спродюсированный шаг. И это было по-настоящему. Не могу сказать, что я был без ума от Светланы Лободы и всю жизнь прям фанател от нее, но просто в тот момент, когда я был на фабрике, она была из внешнего мира, и единственный человек, с которым я мог почувствовать какую-то связь, мы с ней очень много в чем похожи, внутренними качествами: силой характера, движением вперед.

instagram.com/max_barskih

Очень тяжелая жизнь была на проекте Фабрика звезд. Появилась тогда Лобода, мы с ней выступали, и вот тогда я почувствовал: ого, ничего себе, такая сила внутренняя в ней есть, которая очень сильно привлекает. И я просто себя накрутил, что это любовь. Внутренне, в своей голове, я сделал это не для того, чтобы лишить себя жизни, это был еще один момент очередного давления, которое произошло после проекта. Я ушел перед финалом по собственному желанию, потому что не хотел мириться с закулисными играми. М мне в тот же вечер все главы каналов, радиовещания сказали: "Ты сделал свой выбор, о тебе больше никто не вспомнит, это точно, поэтому прощай!" И мне были закрыты все источники информации, через которые я мог нести свою музыку.

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Макс признался, что в тот момент ему помогло выйти из депрессии, поверить в себя и свои силы, и продолжить заниматься любимым делом. Чтобы сегодня быть звездой, которой он является, треки которого находятся в ротации всех ведущих радиостанций Украины, стран СНГ и Прибалтики, и занимают первые позиции в чартах.

Мне помогает литература. Я начинаю читать книги, большая часть это эзотерика и психология. Это то, что мне всегда дает толчок к осознанию "момента сейчас" и заставляет мне увидеть мою депрессию и мое состояние, как абсолютно ненужную эмоцию, ненужные мысли и ненужное состояние для меня в данный момент. Одна из самых моих любимых книг, которые я читал и которая полностью изменила мое сознание, спустя уже много прочитанной литературы по психологии, – это книга "Беседы с Богом". Также мне помогают лучшие друзья, которые всегда могут поддержать. И еще, это кинофильмы. Что-то вдохновляющее, нужно чем-то загореться. Также заняться спортом, как-то отвлечь свои мысли, перенаправить их на физической действие.

Напомним, 

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