Премьеры весенних шоу и реалити на Новом канале: даты старта в 2021 году

Новый канал объявляет о старте весеннего телевизионного сезона. Когда и во сколько смотреть телешоу и реалити на Новом канале.

«Орел&Решка. 10 лет»

Ждете весну, чтобы отогреться под теплыми лучами солнца? Тогда сейчас у вас появится минимум пять причин считать дни до конца зимы. Ведь Новый канал не сидел сложа руки, а готовил для вас целый ряд увлекательных проектов!

Десять лет «Орел&Решка» открывал зрителям самые красивые и необычные, а порой и адские места планеты. Свой юбилей тревел-проект празднует с крутым размахом: на этот раз в путешествие отправились сразу десять пар звездных ведущих!

Идею снять звезд в качестве ведущих «Орла&Решки» мы обсуждали очень давно, и я лично очень «топила» за нее, – призналась генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова. – К тому же, десятый юбилейный сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими «Орла&Решки», поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить юбилей со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами. Если в остальных сезонах у нас акцент – на открытии страны с новых сторон, то в юбилейном – именно на звездах. Нам интересно показать их обычными путешественниками с рюкзаком на плечах. Или наоборот – удивить необычными дорогими развлечениями и местами, хотя они, возможно, видели немало.

Команда проекта оказалась в непростых условиях: пришлось искать открытые страны, в которых не нужно сидеть на самоизоляции в течение 14 дней после прилета. Но и это не преграда для настоящих профессионалов. Снимать юбилейный сезон начали в Южной Америке – сейчас она более открыта для туризма, чем Европа, Азия и США. А куда дальше занесет путешественников – узнаете совсем скоро. В юбилейном сезоне вы увидите Юлию Санину, Ивана Дорна, ALEKSEEV, Александра Гудкова и многих других. А откроет его парочка музыкантов – Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив)!

Премьера: 13 февраля, 10:00

«Від пацанки до панянки»

В Школе леди – новый набор учениц. Все они – представительницы поколения Z, рождены во время цифровых технологий. При этом не все девушки до проекта умели… читать и считать! Вместо того чтобы решать проблемы, они прятались от них в интернете или с бутылкой и сигаретами. В пятом сезоне «Від пацанки до панянки» вы увидите, как девушки искали и находили себя, обретали внутреннюю свободу и перерождались.

В начале проекта мы поставили перед собой сверхзадачу – подтолкнуть человека к изменениям за девять недель. Ведь в прошлом сезоне мы работали с девушками почти четыре месяца, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Когда впервые познакомилась с участницами, то поняла, что проблем много, а времени мало. Их возрастной диапазон – от 17 до 26 лет. Каждая из них имела множество проблем и Zависимостей. Но мы сумели им помочь. Одна из девушек на проекте заново училась читать, вторая – декламировать свои стихи, третья открыла в себе актерский талант. С ученицами мы вели немало разговоров о будущем. У девушек были такие уроки и задачи, которые помогли им разобраться в их целях. Большинство вышли за стены Школы леди с четким планом на жизнь. Пусть у них все получится. Они все взрослые, и должны сами отвечать за свои поступки и решения. Родители уже не в ответе за их действия. Мечты сбываются, если над ними работать.

Новому сезону – новый персонаж. Преподавателям помогал искусственный интеллект Орыся. Она была виртуальным наблюдателем, который знал об участницах проекта все и передавал преподавателям нужную информацию. Руководство Школы леди не изменилось. Директор Татьяна Мокриди вместе со своими заместительницами – искусствоведом, телеведущей Екатериной Виноградовой и миссис «Украина-Вселенная» Ириной Зайцевой продолжат свою миссию на проекте. Также зрители увидят любимца прошлогоднего сезона – дворецкого Алексея Свинторжицкого.

Премьера: 1 марта, 19:00

«Где логика?»

Небольшая студия с игровыми столами. Две звездные команды – мужская и женская. Огромные экраны, на которых транслируются задания на логику и наблюдательность. Неиссякаемый поток шуток и гениальных идей. Это новое шоу Нового канала «Где логика?» По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями. А еще – демонстрировать свое умение правильно мыслить. Им нужно как можно быстрее первыми найти ответ, нажать на кнопку и объяснить логику своих мыслей.

Юмор и интеллект – два кита, на которых стоит «Где логика?» А еще это самые яркие черты Сергея Притулы, так что ведущего для нового шоу нашли быстро. С участниками было сложнее – подобрать их следовало так, чтобы пары что-то связывало. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. Да-да, поединок был между идеальными парами! Подруги Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с друзьями-импровизаторами Константином Трембовецким и Владимиром Шумко. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.

Премьера: 9 марта, 19:00

«Вар’яти-шоу»

Встречайте новый сезон «Вар’яти-шоу»! Это последний сезон, в котором можно увидеть Сергея Притулу, ведь в 2020 году он объявил об уходе из юмористического проекта. Кроме того, в рядах «Вар’ятов» произошло пополнение – новыми актерами шоу стали стендап-комики Святослав Марченко и Максим Кравец.

У нашій команді з’явилися нові обличчя, – рассказал Сергей Притула. – Минулого року ми познайомилися з молодими україномовними стендаперами Максимом Кравцем та Святославом Марченком. Залучали до наших концертів та дивились, як їх сприймають глядачі. Хлопців кликали на біс та кричали «браво». Тому ми вирішили дати їм можливість заявити про себе в ефірі Нового каналу.

Съемки проходили без зрителей, а чтобы актерам было комфортно выступать и делать паузы между шутками, в зал посадили стилистов и гримеров. Именно они и создавали атмосферу – выдавали реакции и аплодировали. Но в кадре вы все равно увидите полный зал – чудеса телевидения, не иначе!

Конечно, мы не хотели подвергать опасности зрителей, – рассказывает исполнительный продюсер «Вар'яти-шоу» Екатерина Притула. – Поэтому сразу приняли решение, что этот сезон мы снимаем с пустым залом. Что касается персонала, то все на площадке соблюдали санитарно-гигиенические нормы. В эфире Нового канала мы покажем смонтированные выпуски со зрителями предыдущих сезонов. Режиссерам монтажа пришлось немного поколдовать, чтобы органично соединить видео с актерами и полным залом. Из-за этого один выпуск монтировался не шесть дней, как обычно, а десять.

Премьера: 17 марта, 19:00

«Improv Live Show»

Второй сезон юмор-шоу Нового канала будет еще ярче и смешнее первого. Во-первых, его новым ведущим стал Александр Педан! Во-вторых, Роман Мищеряков, Валентин Михиенко, Владимир Шумко и Константин Трембовецкий на протяжении 16-ти выпусков будут радовать зрителей новыми искрометными импровизациями, используя свои уникальные фишки.

В прошлом сезоне я был гостем на Improv Live Show, – вспоминает Александр Педан. – Тогда понял, что парни-импровизаторы мне очень импонируют. Чрезвычайно комфортно стоять вместе с ними на сцене. Они – new wave украинского юмора. Во время тех съемок подумал, что было бы здорово с ними поработать или даже вести это шоу. И вот сбылось! Программы будут очень энергичными, сильными и смешными. Мне нереально приятно вести Improv Live Show. Иногда даже забывал, что я ведущий. Настолько кайфово было наблюдать, что происходило на сцене. Скажу по секрету: это не работа, а сплошное удовольствие.

В новом сезоне вы увидите и новых звездных гостей – ведущих Машу Ефросинину и Лесю Никитюк, участников группы MOZGI, актера Игоря Ласточкина, певицу TAYANNA, хип-хоп-исполнительницу alyona alyona, актрису Ирину Горбачеву, легенду украинской эстрады Павла Зиброва и других. Также на съемках «засветились» звезды, которые не впервые участвуют в Impov Live Show. Например, Василий Вирастюк, Екатерина Кухар и даже ведущий первого сезона шоу Евгений Кошевой. Они не просто «заглянули на огонек» к юмористам, но и сами импровизировали наравне с ними. Можно ли такое пропустить? Ответ очевиден – нет!

Премьера: 23 марта, 20:00