МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде

МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде

Грандиозное шоу «МАСКА» с ведущим Владимиром Остапчуком на телеканале «Украина» продолжает знакомить с загадочными звездными участниками, скрытыми под неповторимыми костюмами-масками.

В новом выпуске шоу «МАСКА» зрители увидели героя с наиболее оригинальным даром – магией. Им стал таинственный Мольфар, который заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде.

Как только этот персонаж появился на сцене, шоу охватила атмосфера загадочности. Мольфар – уникальный герой из Западной Украины, он тесно связан с природой и лесом. По-настоящему впечатляет образ этого магического участника – у него три пары глаз, два клюва и три пары рогов и бивней.

Учитывая то, что у Мольфара есть рога, жена любит погулять, – пошутила Оля Полякова.

Оля Полякова и DZIDZIO / пресс-служба канала Украина

А вот у Олега Винника другая версия: поскольку у этого героя на голове есть крылья совы, то он очень умный, а глаза, говорит Винник, похожи на Потапа. NK | Настя Каменских отметила, что с магией могут быть связаны не только волшебники, поэтому предложила личность психолога Натальи Холоденко, которая помогает людям разобраться в себе.

Между звездными детективами разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой также прозвучали такие версии как: актер Богдан Бенюк, артисты Олег Скрипка и Петр Черный, певица Ассия Ахат и политики Николай Тищенко и Олег Ляшко.

МАСКА: Мольфар заявил, что один из звездных детективов шоу присутствовал на его обряде / пресс-служба канала Украина

Лучше прояснил ситуацию сам Мольфар, дав подсказки зрителям канала «Украина» о своей личности. Так, герой признался, что в его присутствии могут случаться разные чудеса. А еще Мольфар представил палочки 21 века – микрофон, пульт от телевизора и монопод.

На сцене оригинального шоу «МАСКА» таинственный участник исполнил песню «Так же как все», а его номер создали в стиле реабилитации забытых звезд. А еще во время выступления Мольфара неожиданно исчез DZIDZIO. Возможно, мегапопулярного артиста и звезду под этой маской что-то связывает? Владимир Остапчук поинтересовался, может ли персонаж-волшебник сказать что-то конкретное о звездных детективах проекта.

О них и так все известно – и к гадалке не ходи! – отрезал Мольфар. – А теперь намекну серьезно – один из вас присутствовал во время моего обряда.

Эта подсказка натолкнула DZIDZIO и Олю Полякову на мысль, что в образе Мольфара мог замаскироваться актер Михаил Кукуюк, с которым Королева ночи снималась вместе в кино. Но Олег Винник в свою очередь отметил, что был обрядовым старостой на свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, поэтому предполагает, что за этой маской мог спрятаться именно этот музыкант. Так кто же из знаменитостей кроется под этим костюмом?

Певец Олег Винник / пресс-служба канала Украина

Смотрите новые выпуски самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,