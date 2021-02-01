МАСКА: Андрей Данилко разозлился на звездных детективов шоу и решил пожаловаться на них в суд
В эфире второго выпуска грандиозного шоу «МАСКА», которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале «Украина», популярный артист Андрей Данилко поссорился с коллегами.
Наши детективы дурачатся, и мне, как серьезному человеку, мешают своим пением послушать участника. Потому что Олег и DZIDZIO пели, и я не мог понять, кто скрывается под маской. Я и так сижу в шоке! Я считаю, что надо запретить подпевать! – заявил Андрей Данилко в эфире шоу «МАСКА». – А еще Оля поднимает юбку! Ребята, вы меня сбиваете – сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала.
Андрей Михайлович, когда я поднимаю юбку перед мужем, ему это помогает обычно, – объяснила Оля Полякова в эфире канала «Украина».
Но артист продолжил стоять на своем и, записывая свои догадки, отметил, что будет настаивать, чтобы запретить подпевать участникам шоу.
Я хочу знать, кто Буряк! И пишу в Печерский суд! – пошутил Андрей Данилко.
Пока личность Буряка остается загадкой, разгадать которую звездные детективы и зрители смогут в следующих эпизодах масштабного шоу «МАСКА».
Смотрите оригинальное шоу «МАСКА» по субботам в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,