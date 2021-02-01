Тарас Цымбалюк получил серьезную травму лица во время драки

1 февраля 2021 12:05 Юлия Крутиева
Тарас Цымбалюк получил серьезную травму лица во время драки
Актер Тарас Цымбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер Тарас Цымбалюк напугал своих поклонников. В соцсети он рассказал, что ему сломали нос.

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На минувших выходных Тарас Цымбалюк опубликовал на своей странице в Инстаграм пост, в котором сообщил, что получил серьезную травму на съемках.

Оказалось, что во время съемок нового фильма звезде сериала «Крепостная» случайно сломали нос в двух местах. Партнер Цымбалюка не рассчитал траекторию полета руки.

Учора я зрозумів, що кіно мене ще й може повернути назад у минуле, де я можу згадати юнацькі сутички. Ми знімали бійку, котру, як мені здалося, ми відточили і прийнялися знімати... – пишет актер. – Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траекторію польоту руки, ще й трохи посковзувся і дав мені в ніс... Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік.

Актер Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарасу наложили швы. Впереди его ждет минимум одна неделя реабилитации. Также актеру придется внимательно следить за травмой, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей.

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Свою публикацию 31-летний актер сопроводил рентгеновским снимком, на котором видно его травму, из-за которой он будет вынужден находиться на больничном и принимать лекарства.

Тепер мене чекає мінімум тиждень лікарняного режиму. Оскільки немає зміщення кістки, потрібно ретельно пильнувати за носом, щоб воно так і зрослося. Прописали п’ять препаратів: мажу, пшикаю… – рассказывает Тарас. – Цей досвід варто прийняти до копілки і зробити правильні висновки. Тому, друзі, бережіть себе і своїх колег. Будьте здорові!

Актеру Тарасу Цымбалюку сломали нос / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, 

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