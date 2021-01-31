Деми Мур ошарашила поклонников внешностью после пластики: изменилась до неузнаваемости ‒ фото

31 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Деми Мур ошарашила поклонников внешностью после пластики: изменилась до неузнаваемости ‒ фото
Голливудская актриса Деми Мур
социальная сеть Instagram

На днях в Париже в рамках Недели моды прошел долгожданный показ Fendi. Одной из звезд подиума стала голливудская актриса Деми Мур.

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58-летняя модель приняла участие в дефиле, составив конкуренцию молодым манекенщицам ‒ Каре Делевинь, Белле Хадид, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. И если к блистательной походке Деми по подиуму вопросов не возникло, то ее изменившаяся внешность стала темой для обсуждений.

Многие предположили, что знаменитость прибегла к пластической хирургии, ведь ее подтянутые скулы выглядели очень неестественно в кадре.

Выход Деми Мур напоминает о том, как некоторые женщины в нашем обществе плохо справляются со старением. Вынуждены превращать лицо в карикатуру, потому что мы поставили срок годности на красоту,
‒ отмечали фолловеры.

Деми Мур на показе Fendi в Париже / социальная сеть Instagram

Сама же звезда опровергла информацию о пластике, опубликовав в Instagram снимок в компании друзей, который был сделан сразу после показа. На нем видно, что с внешностью женщины все в порядке, а неестественные скулы, скорее всего, появились благодаря работе профессиональных визажистов.

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Ни для кого не секрет, что актриса неоднократно ложилась под нож хирурга ‒ прибегала к ринопластике, исправляла косоглазие и делала липосакцию лица и тела, однако в этот раз фолловеры, похоже, ошиблись с выводами. Помимо достижений эстетической медицины звезда придерживается здорового питания, занимается йогой, следит за качеством сна и выпивает два литра воды в день.

Напомним,

Деми Мур в компании друзей / социальная сеть Instagram
 

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