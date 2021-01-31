Деми Мур ошарашила поклонников внешностью после пластики: изменилась до неузнаваемости ‒ фото
На днях в Париже в рамках Недели моды прошел долгожданный показ Fendi. Одной из звезд подиума стала голливудская актриса Деми Мур.
Многие предположили, что знаменитость прибегла к пластической хирургии, ведь ее подтянутые скулы выглядели очень неестественно в кадре.
Выход Деми Мур напоминает о том, как некоторые женщины в нашем обществе плохо справляются со старением. Вынуждены превращать лицо в карикатуру, потому что мы поставили срок годности на красоту,‒ отмечали фолловеры.
Сама же звезда опровергла информацию о пластике, опубликовав в Instagram снимок в компании друзей, который был сделан сразу после показа. На нем видно, что с внешностью женщины все в порядке, а неестественные скулы, скорее всего, появились благодаря работе профессиональных визажистов.
Напомним,
- Снежана Бабкина назвала причину, из-за которой ее муж лишился 70% центрального зрения.
- Санта Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае: как это было.